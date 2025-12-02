Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Россиянам порекомендовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза
Родителям стоит деликатно рассказать детям, что у Деда Мороза тоже бывают ограничения и слишком дорогие вещи он принести не может, потому что подарков должно хватить всем, заявила эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Дайнеко порекомендовала россиянам аккуратно объяснить маленьким детям, что у Деда Мороза существуют финансовые ограничения, передает «Газета.Ru».
Она считает, что важно заранее обсуждать с ребенком список желаемых подарков, предусмотреть в нем альтернативы и обозначать рамки доступных сумм.
«Родители могут предложить ребенку написать письмо с несколькими вариантами подарков в определенной, заранее оговоренной сумме», – отметила Дайнеко.
Эксперт пояснила, что со старшими детьми стоит говорить более открыто: обсуждать семейный бюджет, совместно составлять вишлист, объяснять ограничения. Для существенных и необходимых вещей предлагается создавать план накоплений, в том числе с возможным участием ребенка посредством карманных денег или подработок.
В семьях с несколькими детьми рекомендуется выбирать подарки одной ценовой категории и избегать объяснений о более скромных подарках якобы «плохим поведением»: подобная стратегия может испортить отношение к празднику.
Дайнеко советует планировать подарочный бюджет заранее, чтобы избежать переплат и неудачных покупок в последние дни перед Новым годом. Она добавила, что важно соблюдать совместные договоренности с детьми, чтобы они понимали основы финансового планирования и отличие подарка от проявления родительской любви.
Ранее дети попросили у российского Деда Мороза говорящего стихами кота и волшебную палочку для выращивания клубники.