Россиянам порекомендовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза

Tекст: Вера Басилая

Дайнеко порекомендовала россиянам аккуратно объяснить маленьким детям, что у Деда Мороза существуют финансовые ограничения, передает «Газета.Ru».

Она считает, что важно заранее обсуждать с ребенком список желаемых подарков, предусмотреть в нем альтернативы и обозначать рамки доступных сумм.

«Родители могут предложить ребенку написать письмо с несколькими вариантами подарков в определенной, заранее оговоренной сумме», – отметила Дайнеко.

Эксперт пояснила, что со старшими детьми стоит говорить более открыто: обсуждать семейный бюджет, совместно составлять вишлист, объяснять ограничения. Для существенных и необходимых вещей предлагается создавать план накоплений, в том числе с возможным участием ребенка посредством карманных денег или подработок.

В семьях с несколькими детьми рекомендуется выбирать подарки одной ценовой категории и избегать объяснений о более скромных подарках якобы «плохим поведением»: подобная стратегия может испортить отношение к празднику.

Дайнеко советует планировать подарочный бюджет заранее, чтобы избежать переплат и неудачных покупок в последние дни перед Новым годом. Она добавила, что важно соблюдать совместные договоренности с детьми, чтобы они понимали основы финансового планирования и отличие подарка от проявления родительской любви.

