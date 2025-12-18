Юрист Честных напомнил о двойной оплате работы в новогодние праздники

  • Новость часаКаллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Искусственный интеллект обнажил шаткость французской власти
    Guardian заявила о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Литва призвала ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, Новатека и Лукойла
    Жители стран Запада почувствовали значительный рост стоимости жизни
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    49 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 13:22 • Новости дня

    Юрист Честных напомнил о двойной оплате работы в новогодние праздники

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Размер оплаты труда за смену в новогодние каникулы должен оплачиваться не меньше, чем в двойном тарифе, а отдельные договоры могут предусматривать еще более высокие выплаты, заявил юрист Филипп Честных.

    По Трудовому кодексу работа в государственный праздничный нерабочий день, как с 1 по 8 января, оплачивается не менее чем в двойном тарифе, это касается не только новогодних праздников, но и других государственных дат, сказал Честных «Газете.Ru».

    Для сотрудников с окладом праздничные дни не снижают сумму зарплаты, а работа в такие дни компенсируется дополнительно удвоенной дневной либо часовой ставкой.

    При сдельной или почасовой оплате расчет идет по фактическому объему выполненной работы, а отсутствие работы с 1 по 8 января может компенсироваться отдельным вознаграждением согласно внутренним правилам компании.

    Среди нюансов эксперт выделил, что по желанию сотрудника дополнительный день отдыха вместо надбавки допускается по закону, и тогда праздничная смена оплачивается в обычном порядке.

    Для сменщиков повышение начисляется только за выход вне утвержденного графика. Если праздничная работа выпадает на ночь, то применяется два коэффициента – за ночные условия и сам праздничный день. В коллективных договорах может устанавливаться и больший размер выплат, если он не ниже законодательства.

    Он добавил, что трудовые гарантии действуют в любой праздничный период, а дополнительные смены в праздники дают право на повышенную оплату. Сотрудникам рекомендуется проверять начисления в зарплатных документах и следить за соблюдением своих трудовых прав.

    Ранее Минздрав сообщал, что в период новогодних каникул в России фиксируется увеличение смертности на четверть, службы здравоохранения переходят на усиленный режим работы.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400

    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400 ради получения F-35

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара подняла вопрос о возврате российских С-400 с целью улучшения отношений с США и получения доступа к истребителям F-35, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, передает РБК.

    Вопрос был поднят на встрече президентов в Ашхабаде 12 декабря. В Кремле, как отмечает агентство, информацию о подобном запросе категорически опровергли.

    По сведениям Bloomberg, подобные темы уже обсуждались между представителями обеих стран ранее. Турция рассчитывает, что отказ от российских С-400 поможет нормализовать отношения с Соединенными Штатами и приведет к снятию санкций против турецкой оборонной промышленности, а также откроет доступ к поставкам американских истребителей F-35.

    Один из высокопоставленных турецких дипломатов уже выразил уверенность, что ограничения будут сняты в следующем году. Источники агентства отмечают: Анкара надеется, что ее роль посредника между Москвой и Киевом вынудит Россию «отнестись более благосклонно» к инициативе Эрдогана.

    Турция также требует возмещения затрат за С-400, однако в окружении президента отмечают, что размеры этих расходов менее значимы по сравнению с перспективами для страны в рамках сотрудничества с союзниками по НАТО и улучшения отношений с Вашингтоном.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой.

    Комментарии (43)
    17 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    Платформа Roblox выразила готовность выполнять требования Роскомнадзора
    Платформа Roblox выразила готовность выполнять требования Роскомнадзора
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона готова взаимодействовать с платформой Roblox после того, как разработчик приведет свой продукт в соответствие с российскими законами, заявили в Роскомнадзоре.

    Как напомнили в Роскомнадзоре, требования по обеспечению безопасности несовершеннолетних при использовании платформы направлялись в адрес Roblox неоднократно. Аналогичные нормы, касающиеся защиты детей в цифровой среде, действуют в большинстве государств и направлены на недопущение распространения информации о насилии, в том числе сексуального характера, склонения к суициду, агрессивного поведения, детской порнографии, пропаганды ЛГБТ (запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация), наркотиков, а также вовлечения пользователей в террористическую и экстремистскую деятельность.

    Ранее платформа, по данным регулятора, игнорировала законные предписания. В связи с этим Роскомнадзор, действуя по обращениям правоохранительных органов, принял решение об ограничении ее работы на территории страны.

    В настоящее время представители Roblox признают, что меры по модерации контента в играх и обеспечению безопасности пользовательских чатов были недостаточными. Компания заявила о готовности поэтапно привести свою деятельность в России в соответствие с требованиями национального законодательства.

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что при наличии не только деклараций, но и реальных шагов по изменению подходов к защите детей в интернете, регулятор готов к взаимодействию с платформой на общих основаниях – как и с любым другим сервисом, соблюдающим российские законы.

    Ранее в Roblox заявили, что взаимодействуют с Роскомнадзором и обсуждают с ним дополнительные требования для соблюдений российских законов.

    Комментарии (7)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (6)
    17 декабря 2025, 17:15 • Новости дня
    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе

    Шнуров стал самым дорогим артистом для новогоднего корпоратива

    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла в этом году 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

    Список цен на новогодние корпоративные выступления российских звезд опубликовал портал Super, передает «Московский комсомолец». По данным ресурса, за выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград» теперь потребуется заплатить 26,5 млн рублей, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее. Авторы отмечают, что такая сумма сделала Шнурова лидером по удорожанию среди артистов.

    Надежда Кадышева стала соседкой по рейтингу: она повысила свою цену более чем втрое – с 7 до 25 млн рублей. Третье место занимает Валерий Меладзе, чья концертная программа в этом году подорожала на 3 млн и стоит теперь 20 млн рублей.

    Не все звезды увеличивают цены. Дмитрий Нагиев снизил корпоративный гонорар с 10 до 7,1 млн рублей, а также уменьшили расценки Полина Гагарина, Клава Кока и Николай Басков. Самым неожиданным вариантом оказался рэпер Macan, который готов приехать на праздник за 15 млн рублей, несмотря на срочную службу.

    Самый доступный по стоимости вариант – концерт Прохора Шаляпина: за 1,5 млн рублей гость обещает не только музыкантские номера и юмор, но и советы по выживанию в предновогодней суете. В рейтинг также вошли Баста, Григорий Лепс, Анна Asti, Дима Билан, группа t.A.T.u., Ани Лорак и Сергей Лазарев.

    Ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

    Комментарии (28)
    17 декабря 2025, 19:35 • Новости дня
    NY Post: Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента

    В США рассказали о «беспрецедентной» коррупции при расследовании преступлений Хантера Байдена

    NY Post: Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента
    @ USA TODAY NETWORK/Reuters

    Бывшие сотрудники Налоговой службы США (IRS), выступившие информаторами по делу Хантера Байдена, заявили о «беспрецедентном уровне коррупции» и политического давления, которое, по их словам, сопровождало расследование финансовых операций сына экс-президента США Джо Байдена и в итоге было сведено на нет благодаря президентскому помилованию.

    Об этом рассказалa газета New York Post со ссылкой на интервью налоговых агентов Гэри Шэпли и Джозефа Зиглера, данное ими подкасту Pod Force One. Оба принимали непосредственное участие в многолетнем расследовании налоговых нарушений Хантера Байдена и утверждают, что семья Байденов оказывала непропорционально большое влияние на ход следственных действий.

    По словам Зиглера, расследование осложнялось тесной связью семьи Байденов со штатом Делавэр, где велось дело. Он отметил, что агенты неоднократно слышали о визитах Джо Байдена в офисы ФБР в период расследования, что вызывало обеспокоенность у следственной группы. Кроме того, в ходе получения первого ордера на обыск судья была вынуждена взять самоотвод, что, как считают агенты, отражало высокий уровень политической чувствительности дела.

    Хантер Байден в сентябре 2024 года признал вину по федеральным обвинениям в налоговых преступлениях, связанным с неуплатой около 1,4 млн долларов. Однако уже в декабре того же года, накануне вынесения приговора по отдельному делу о незаконном владении оружием, он получил полное и безусловное помилование от своего отца, занимавшего на тот момент пост президента США. По мнению Шэпли и Зиглера, это решение «замело под ковер» весь массив потенциальных нарушений.

    Информаторы утверждают, что в ходе расследования выявлялись эпизоды, связанные с зарубежными доходами Хантера Байдена, в том числе от деятельности на Украине, в Румынии и Китае. В частности, он на протяжении нескольких лет входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma Holdings и, по данным следствия, получал вознаграждение до одного млн долларов в год, не имея профильного опыта в отрасли. По словам Шэпли, значительная часть этих средств использовалась на нужды всей семьи Байденов, вплоть до покрытия бытовых расходов.

    Отдельное внимание информаторы уделили данным с ноутбука Хантера Байдена, подлинность которого была подтверждена в ходе судебного процесса по оружейному делу в 2024 году. В переписке, обнаруженной на устройстве, фигурировали письма Хантера Байдена иностранным бизнес-партнерам, в которых, по мнению Шэпли, присутствовали давление и «выбивание» выгодных финансовых условий.

    Шэпли и Зиглер заявили, что часть доказательств, включая информацию об электронных адресах и псевдонимах Джо Байдена, не была своевременно передана следственной группе. По их словам, в данном деле был нарушен стандартный порядок работы, когда доказательства сначала поступают следователям, а затем – прокурорам. В ситуации с Хантером Байденом, утверждают они, информация сразу фильтровалась на уровне прокуратуры.

    Несмотря на давление и ответные меры со стороны ведомств, они заявили, что не жалеют о своем решении выступить публично и сделали бы это снова. По словам Зиглера, для него принципиально важно «говорить правду и сохранять профессиональную честь», даже если это оборачивается личными и карьерными рисками. Шэпли и Зиглер считают, что история вокруг Хантера Байдена далека от завершения и еще может получить дальнейшее развитие.

    Ранее сообщалось, что Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах его семьи на Украине.

    Комментарии (7)
    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (31)
    17 декабря 2025, 20:24 • Новости дня
    Первая страна в мире ввела безусловный доход для всех жителей

    Маршалловы острова запустили первую в мире программу безусловного базового дохода

    Первая страна в мире ввела безусловный доход для всех жителей
    @ REUTERS/Hollie Adam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Маршалловы острова стали первой страной в мире, запустившей общенациональную систему безусловного базового дохода. Новая мера поддержки населения введена на фоне роста цен, увеличения стоимости жизни и продолжающегося оттока жителей с архипелага.

    Согласно программе, каждый житель государства будет получать примерно 200 долларов раз в три месяца, сообщает The Guardian. Выплаты могут производиться как в обычной валюте, так и в цифровом формате – в виде стейблкоина, привязанного к курсу доллара США. Таким образом власти рассчитывают смягчить последствия инфляции и оказать финансовую поддержку гражданам без каких-либо дополнительных условий.

    Первые перечисления были произведены в конце ноября. Получатели вправе самостоятельно выбрать удобный способ получения средств: перевод на банковский счет, получение бумажного чека либо зачисление средств в цифровой кошелек.

    Министр финансов Маршалловых островов Дэвид Пол отметил, что цель программы – обеспечить минимальную финансовую стабильность для всех жителей страны. По его словам, речь не идет о суммах, способных заменить полноценный доход, однако регулярные выплаты могут стать важной психологической и социальной поддержкой для населения.

    Архипелаг, расположенный в Тихом океане между Гавайями и Австралией, насчитывает около 42 тысяч жителей. Финансирование программы осуществляется за счет специального фонда, созданного в рамках соглашения с Соединенными Штатами. Этот механизм предусматривает компенсационные выплаты за проведенные ранее американские ядерные испытания. Объем фонда превышает 1,3 млрд долларов, при этом США дополнительно планируют инвестировать еще 500 млн долларов до 2027 года.

    Эксперты отмечают уникальность проекта. По словам доцента Университета RMIT Хюи Фама, это первый случай внедрения безусловного базового дохода на уровне целого государства, а использование блокчейн-технологий делает инициативу особенно примечательной. Вместе с тем специалист подчеркивает, что цифровые выплаты не решают всех проблем финансовой доступности, особенно в условиях нестабильного интернет-соединения и ограниченного распространения смартфонов.

    Статистика первых выплат показывает, что большинство жителей предпочли традиционные способы получения средств. Около 60 % платежей было направлено напрямую на банковские счета, значительная часть выдана чеками, и лишь единицы выбрали вариант с цифровыми кошельками.

    Ранее, в 2018 году, власти Маршалловых островов уже предпринимали попытку запуска собственной национальной криптовалюты под названием Sovereign (SOV). Однако проект был свернут после критики со стороны Международного валютного фонда, который указал на высокие финансовые, правовые и репутационные риски, связанные с подобными инициативами.

    Ранее власти Мэриленда создали комиссию по выплатам чернокожим за годы рабства.

    Комментарии (8)
    18 декабря 2025, 08:31 • Новости дня
    ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности опубликовала видео с ликвидацией взрывного устройства, которое несла несовершеннолетняя россиянка представителю администрации Волгодонска.

    На кадрах видно, как сапер в специальном защитном костюме подходит к рюкзаку с взрывным устройством и осторожно закладывает заряд для последующего уничтожения рюкзака, передает РИА «Новости».

    После этого на видео зафиксирован момент детонации и полное уничтожение предмета.

    В Волгодонске задержали девушку 2009 года рождения. Силовики сообщили, что она собиралась передать рюкзак с самодельным взрывным устройством – его масса составила 10 кг в тротиловом эквиваленте, среди поражающих элементов были шурупы, гвозди и гайки.

    В ходе задержания девушка рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников за месяц до этих событий. Она пояснила, что именно из-за этого оказалась вовлечена в передачу рюкзака, но детали мошенничества не раскрываются.

    Ранее ФСБ в Краснодарском крае предотвратила попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. Один из задержанных готовил канистру с бензином.

    До этого в Севастополе предотвратили взрыв автомобиля офицера Черноморского флота.

    Комментарии (21)
    17 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин напомнил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы, над укреплением которых нужно планомерно работать.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал Путин.

    Он добавил, что в высоком темпе и качественно должна продолжаться работа по модернизации Вооруженных Сил, в том числе в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

    Напомним, 17 декабря президент России Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором заявил, что за время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Он также выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 18:18 • Новости дня
    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю

    Боксер Тим Цзю победил Веласкеса

    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю
    @ DEAN LEWINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Австралийский боксер Тим Цзю выиграл у американца Энтони Веласкеса по итогам 10-раундового поединка.

    Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, Тим Цзю, одержал победу над американцем Энтони Веласкесом в 10-раундовом рейтинговом бою в весовой категории до 72,6 кг, который прошёл в Сиднее, сообщает ТАСС. Поединок закончился единогласным решением судей – все трое отдали победу австралийцу: двое выставили счёт 100:90, а ещё один – 100:91.

    Это уже вторая победа Цзю в пяти последних поединках. На его счету теперь 26 побед (18 из них нокаутом) и три поражения. Ему удалось выиграть у Веласкеса все раунды, кроме одного, который был засчитан одному из судей как ничейный.

    Тим Цзю, родившийся в Австралии через два года после переезда родителей в 1992, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. За свою карьеру он завоевал титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, чемпиона Австралии и континентальной Азии по версии WBC, чемпиона Азии-Тихоокеанского региона по версии WBO, а также временный титул чемпиона Океании по версии WBA и глобальный пояс WBO.

    Для 29-летнего Энтони Веласкеса это поражение стало первым в карьере. До этого он одержал 18 побед (15 нокаутом) и один раз свёл бой вничью, а за пределами США выступал впервые. Его главным достижением остаётся титул чемпиона Северной Америки среди молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тимофей Цзю стал чемпионом мира по версии WBO в весе до 69,9 кг без проведения боя.

    Комментарии (13)
    17 декабря 2025, 21:12 • Новости дня
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина находится на грани банкротства, пишет Associated Press, ссылаясь на оценки Международного валютного фонда.

    Украина оказалась на грани банкротства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Associated Press.

    По оценке Международного валютного фонда, в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 млрд евро (160 млрд долларов).

    По информации агентства, Европа рассматривает два основных варианта финансовой поддержки Украины. Первый – принять решение о предоставлении кредита за счет замороженных российских активов. Второй способ – объединить усилия всех стран Евросоюза и оформить общий кредит на необходимую сумму.

    Ожидается, что вопросы поиска денег будут решаться уже в ближайшие месяцы, так как, по подсчетам, украинское государство не сможет самостоятельно справиться с финансовыми обязательствами без поддержки европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не продлевает санкции каждые полгода. Мнение Венгрии и Словакии Евросоюз больше не учитывает при принятии решений по поддержке Украины.

    Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения.

    Комментарии (9)
    18 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай выразил поддержку Венесуэле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде танкеров, сообщили СМИ.

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

    Ван И подчеркнул, что Венесуэла вправе развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, а, по мнению КНР, позиция Каракаса пользуется поддержкой международного сообщества. Прямое упоминание США не прозвучало, но заявление появилось спустя менее суток после объявления Трампа о введении блокады.

    Днем ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил: «Удар для них будет таким, какого они еще никогда не видели». Он добавил, что Венесуэла «полностью окружена самой большой военно-морской армадой в истории Южной Америки» и заверил, что эта группировка «будет только увеличиваться, пока в США не вернут все, что было утрачено».

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    Комментарии (12)
    17 декабря 2025, 21:05 • Новости дня
    В Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    В Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Два депутата немецкого Бундестага выступили с требованием закрыть Русский дом в Берлине, пишет Suddeutsche Zeitung.

    Они считают, что центр служит политическим инструментом России, который, по их мнению, обходит европейские санкции. С июля 2022 года российский государственный орган, управляющий Русским домом, находится под санкциями Евросоюза, однако культурные мероприятия там продолжаются, передает ТАСС со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

    Депутат Родерих Кизеветтер (ХДС) настаивает на том, чтобы «немедленно закрыть» Русский дом, полагая, что структура занимается продвижением российской политики. Другой депутат – Робин Вагнер из партии «Зеленые» – считает, что через центр ведется «информационная война» против жителей Германии.

    Вагнер понимает, что Москва в ответ может принять зеркальные меры, ограничив работу Гёте-Института в России, однако считает, что это менее значимая потеря. Русский дом, в свою очередь, заявил изданию, что остается культурным учреждением и действует исключительно в рамках межправительственных соглашений России и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий политик Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительно выслать последних российских дипломатов и агентов из Германии.

    Комментарии (11)
    17 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России

    Орбан: Вопрос о заблокированных российских активах не будет в повестке дня саммита ЕС

    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных активов России снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Вопрос конфискации находящихся на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на ближайшем саммите Европейского союза, передает ТАСС. Об этом заявил Виктор Орбан, выступая перед журналистами по прибытии в Брюссель, где 18-19 декабря состоится встреча лидеров стран ЕС.

    По его словам, Венгрия смогла добиться исключения данного вопроса с текущей повестки после предварительных переговоров. Орбан подчеркнул: «Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня».

    Дискуссия вокруг использования или конфискации российских активов, замороженных в европейских странах, в последние месяцы была одним из ключевых вопросов между странами-членами Евросоюза. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем саммите.

    Ранее Орбан в письме президенту Владимиру Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов. Венгерский премьер заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.

    Комментарии (7)
    18 декабря 2025, 09:46 • Новости дня
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    По словам бельгийских чиновников, даже если остальные страны ЕС примут решение большинством, средства, размещённые в депозитарии Euroclear в Брюсселе, не будут освобождены. Таким образом, попытки обойти мнение Бельгии будут бесполезными, передает Politico.

    Вопрос о выделении Украине финансирования за счёт 210 млрд евро замороженных российских активов должен решиться на саммите лидеров ЕС в четверг – это последний шанс для Евросоюза доказать свою способность к единству и выполнению собственных обязательств, отмечает Politico. Однако Бельгия, опасаясь юридических рисков и возможных ответных мер Москвы, продолжает занимать жёсткую позицию, несмотря на многонедельные уговоры европейских партнеров. Позицию бельгийского премьера Барт де Вевер поддерживает значительная часть общества страны.

    К трудностям добавилась растущая оппозиция со стороны Италии, Болгарии и Мальты, что делает поиск компромисса ещё более сложным. Альтернативным вариантом может стать заимствование средств под будущий семилетний бюджет ЕС, но реализовать его возможно только за счёт исключения Венгрии и Словакии, которые выступают против дальнейшей поддержки Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривались оба сценария – либо использование российских активов, либо совместное заимствование, и в четверг лидеры ЕС должны будут определиться, какой путь выбрать.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    21 комментарий


    От итога саммита зависит судьба масштабной финансовой поддержки Украины, которая может столкнуться с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро уже в следующем году, отмечает издание.

    В четверг итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 00:07 • Новости дня
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация негативно смотрит на намерение Европы разделаться с российскими активами и частным образом предупреждают европейских коллег о неизбежном – необходимости отдать деньги России, которые они намерены отнять.

    «США предостерегают Европу от передачи замороженных российских активов Украине. В то время как европейские лидеры готовятся ко встрече в четверг, Вашингтон оказывает на них давление, чтобы они отказались от планов по аресту активов, потому что им «придется их вернуть», – пишет Times.

    В Вашингтоне опасаются, что действия Европы с российскими активами усугубят и затянут конфликт, так как судьба этих средств – один из пунктов мирного плана американского президента Дональда Трампа, заявил изданию источник.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    21 комментарий

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    Комментарии (4)
    Главное
    В Петербурге школьник частично признал вину в нападении с ножом на учителя
    Юшков оценил рекордную газовую сделку Израиля и Египта
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    Грузия заявила о враждебной политике властей Украины
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края
    Экспертиза подтвердила психическое расстройство Долиной при продаже квартиры

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект обнажил шаткость французской власти

    Президент Франции Эммануэль Макрон возмущен: по соцсетям расходится фальшивый ролик о государственном перевороте во Франции. Он сделан настолько убедительно, что «новости» поверили даже некоторые зарубежные лидеры. Реакция на фальшивку показывает не только мощь искусственного интеллекта, но и слабость французских властей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации