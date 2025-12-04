АКОРТ назвала минимальную цену салата «Оливье» в 2025 году

Стоимость салата «Оливье» на четверых на Новый год достигла 363 рубля

Tекст: Мария Иванова

Минимальная стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» на четыре порции в 2025 году составит 363 рубля в крупных торговых сетях, передает РИА «Новости». К такому выводу пришли эксперты АКОРТ, опираясь на данные о ценах на самые доступные товары.

В набор для классического салата входят картофель, яйца, маринованные огурцы, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез. Такая цена рассчитана исходя из минимальных цен на эти продукты в сетевом ритейле по стране.

АКОРТ отмечает, что средняя стоимость аналогичного набора с учетом всех торговых каналов, по данным Росстата, достигает 618 рублей. Это на 41% выше, чем в крупных сетевых магазинах.

Разница в цене особенно заметна по отдельным категориям: упаковка вареной колбасы весом 300 грамм стоит в сетях 77 рублей, что на 55% ниже средней цены, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля, на 34% дешевле, чем в среднем по стране.

Напомним, год назад сообщалось, что стоимость салата «Оливье» в России выросла за год на 10%.

Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и оливье.

Эксперты предложили разнообразить новогодний стол в 2026 году блюдами из мяса и сезонных овощей.