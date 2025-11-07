Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

Tекст: Ольга Никитина

Топ-10 салатов на Новый год 2026: простые и вкусные рецепты

Классический оливье – вкус праздника с детства

Без этого салата сложно представить себе настоящий Новый год. Его знакомый вкус – это вкус детства, ожидания чуда и семейного уюта.

Ингредиенты:

4 шт. отварного картофеля

2 шт. отварной моркови

4-5 шт. яиц

300 г отварной куриной грудки или докторской колбасы

1 огурец маринованный

1 банка зеленого горошка (400 г)

Соль, перец, майонез, зелень для подачи

Как приготовить:

Все отварные и охлажденные ингредиенты (картофель, морковь, яйца, мясо) нарежьте одинаковыми мелкими кубиками.

Добавьте мелко нарезанный маринованный огурец и зеленый горошек, предварительно слив с него жидкость.

Аккуратно перемешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Перед подачей украсьте веточками укропа или петрушки.

Селедка под шубой – без нее Новый год не Новый

Еще один неизменный хит новогодней ночи. Секрет идеальной «Шубы» – в качестве селедки и тонкой нарезке овощей.

Ингредиенты:

2 филе слабосоленой селедки

3 шт. отварного картофеля

2 шт. отварной моркови

1 шт. отварной свеклы

1 луковица

3 шт. яиц

Майонез для пропитки

Как приготовить:

Филе селедки нарежьте мелкими кусочками. Лук нарежьте полукольцами и можно обдать кипятком, чтобы убрать горечь.

Натрите на крупной терке отдельно друг от друга охлажденные картофель, морковь и свеклу.

Яйца отварите и натрите на терке.

Выкладывайте салат слоями в следующей последовательности: селедка, лук, картофель, морковь, яйца, свекла. Каждый слой, кроме селедки, смазывайте тонкой сеточкой майонеза.

Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Салат с креветками и авокадо – легкий и нарядный

Этот салат – воплощение элегантности и свежести. Он идеально подходит для начала праздника, так как не утяжеляет желудок.

Ингредиенты:

300 г крупных очищенных креветок

1 спелый авокадо

100 г рукколы

10 шт. помидоров черри

1 ст. л. оливкового масла

Сок половины лимона

1 ч. л. дижонской горчицы

Соль, перец по вкусу

Как приготовить:

Креветки обжарьте на оливковом масле с чесноком 2-3 минуты до румяности, посолите.

Авокадо нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.

Помидоры черри разрежьте пополам.

Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.

На тарелку выложите рукколу, сверху авокадо, креветки и помидоры. Полейте заправкой прямо перед подачей.

«Гнездо глухаря» – эффектный салат для гостей

Название этого салата говорит само за себя – он невероятно эффектен и станет центром внимания на вашем столе.

Ингредиенты:

300 г отварной говядины или курицы

200 г шампиньонов

1 луковица

3 шт. маринованных огурца

4 шт. яиц

1 крупная картофелина для соломки

Майонез, соль, перец

Перепелиные яйца для украшения

Как приготовить:

Мясо нарежьте соломкой. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте.

Огурцы и яйца нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите.

Картофель нарежьте очень тонкой соломкой и обжарьте во фритюре до золотистого цвета – это «веточки» для гнезда.

Салату придайте круглую форму, сделайте углубление в центре. Сверху густо обсыпьте картофельной соломкой.

В углубление аккуратно выложите отварные перепелиные яйца.

Цезарь с курицей и перепелиными яйцами

Универсальный салат, который любят абсолютно все. Классический «Цезарь» с курицей – это всегда беспроигрышный вариант.

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 упаковка салата Романо или Айсберг

100 г пармезана

100 г белых сухариков-гренок

8-10 шт. перепелиных яиц

Для заправки: 100 мл оливкового масла, 1 яйцо (желток), 1 ч. л. горчицы, 2-3 анчоуса, сок лимона, чеснок

Как приготовить:

Куриное филе нарежьте пластинами, обжарьте на сковороде до готовности, посолите, поперчите.

Перепелиные яйца отварите вкрутую (5 минут), очистите и разрежьте пополам.

Для заправки взбейте блендером желток, горчицу, анчоусы, чеснок и лимонный сок, тонкой струйкой вливая оливковое масло до загустения.

В большой миске смешайте листья салата, курицу, гренки и большую часть пармезана. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Сверху разложите половинки яиц и оставшийся пармезан.

Салат с копченой курицей и ананасом – сладко-соленая классика

Невероятное сочетание копченой курицы и сладких ананасов покорило сердца многих. Этот салат нравится и взрослым, и детям за свой сбалансированный и нежный вкус.

Ингредиенты:

300 г копченой курицы

1 банка консервированных ананасов (кусочками)

150 г твердого сыра

2-3 зубчика чеснока (по желанию)

Майонез для заправки

Горсть кедровых орешков для украшения

Как приготовить:

Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками или соломкой.

Ананасы, если они кольцами, нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке.

Чеснок пропустите через пресс.

Смешайте все ингредиенты в миске и заправьте майонезом.

Перед подачей украсьте кедровыми орешками.

Салат с тунцом и яйцом – простое, но праздничное блюдо

Этот салат доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные ингредиенты. Он готовится быстро, но выглядит достойно.

Ингредиенты:

2 банки тунца в собственном соку

4 яйца

1/2 стакана отварного риса

1 красная луковица

1 свежий огурец

Зелень, соль, перец

Для заправки: йогурт или майонез

Как приготовить:

Тунец разомните вилкой, предварительно слив жидкость.

Яйца и огурец нарежьте кубиками. Лук – полукольцами.

Смешайте в миске тунец, яйца, огурец, лук и охлажденный отварной рис.

Заправьте йогуртом или майонезом, посолите, поперчите.

Можно подать слоями: рис, тунец, яйца, огурец.

«Новогодний венок» – праздничная подача на стол

Это не столько конкретный рецепт, сколько гениальная идея подачи, которая превратит любой салат в главное украшение стола.

Ингредиенты (основа для крабового варианта):

250 г крабовых палочек

1 банка консервированной кукурузы

200 г вареного риса

3 яйца

Зеленый лук, укроп

Майонез, соль

Для украшения: зерна граната, веточки укропа

Как приготовить:

Приготовьте любой салат с мелкой нарезкой. Для примера: смешайте измельченные крабовые палочки, кукурузу, рис, яйца и зелень. Заправьте майонезом.

Возьмите большое круглое блюдо. В центре поставьте стакан.

Выложите салат вокруг стакана, формируя кольцо, и аккуратно его утрамбуйте. Затем стакан уберите.

Украсьте «венок» зернами граната и веточками укропа, имитируя новогодний венок с игрушками.

Теплый салат с говядиной и грибами

Идеальный выбор для холодного зимнего вечера. Сытный, ароматный и очень вкусный, этот салат согреет и подарит ощущение комфорта.

Ингредиенты:

400 г говяжьей вырезки

300 г шампиньонов

1 красная луковица

Пучок рукколы

Горсть вяленых томатов

Оливковое масло, соевый соус, бальзамический крем

Как приготовить:

Говядину нарежьте тонкими ломтиками, обжарьте на раскаленной сковороде до корочки, посолите, поперчите.

На этой же сковороде обжарьте нарезанные пластинками грибы и лук.

В большой миске смешайте теплые мясо с грибами и луком, рукколу и порезанные вяленые томаты.

Сбрызните оливковым маслом и соевым соусом, аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу, украсив каплями бальзамического крема.

Фруктовый салат с йогуртом – легкое завершение застолья

После всех сытных салатов и горячего так приятно съесть что-то свежее и легкое. Фруктовый салат станет идеальным финалом застолья.

Ингредиенты:

1 мандарин

1 киви

1 банан

1/2 яблока

Горсть зерен граната

Несколько ягод клубники или винограда

150 мл натурального йогурта

1 ч. л. меда

Щепотка ванилина

Как приготовить:

Все фрукты вымойте и обсушите. Киви, банан и яблоко очистите от кожуры.

Нарежьте фрукты примерно одинаковыми кубиками. Мандарин разберите на дольки и каждую разрежьте пополам.

Для заправки смешайте йогурт, мед и ванилин.

Заправляйте салат прямо перед подачей, чтобы фрукты не пустили сок. Сверху украсьте зернами граната.

Полезные советы по выбору салатов к Новому году

Чтобы ваш праздничный стол был сбалансированным и гармоничным, следуйте простым правилам:

Сочетайте разное. Выбирайте 2-3 сытных салата (например, оливье, «Гнездо глухаря») и 2-3 легких (с креветками, тунцом, фруктовый). Это позволит гостям пробовать разные вкусы, не переедая.

Экспериментируйте с заправками. Майонез – не панацея. Попробуйте соусы на основе йогурта, сметаны, оливкового масла с горчицей и медом, соевого соуса с имбирем или бальзамического крема.

Готовьте ингредиенты заранее. В новогоднюю ночь каждая минута на счету. Отварите овощи, яйца, мясо и крупы за 1-2 дня до праздника. Нарежьте и расфасуйте их по контейнерам. Вам останется только собрать салаты перед подачей.

Продумайте оформление. Украсьте стол не только салатами, но и элементами декора: еловыми веточками, свечами, дождиком. Подавайте салаты в красивой посуде разной высоты и формы – это создаст объем и праздничное настроение.

Советы от кулинаров

Заранее составьте список покупок. Начните закупать нескоропортящиеся продукты (консервы, крупы, орехи) за неделю. Овощи, зелень и свежее мясо купите за 2-3 дня.

Правильно храните до подачи. Собранные салаты с заправкой храните в холодильнике под закрытой крышкой не более 12 часов. Салаты с листовой зеленью и свежими овощами собирайте в последнюю очередь.

Сохраняйте свежесть и вид. Чтобы кремовые салаты не «заветрились», перед подачей слегка взбейте их вилкой и обновите украшения. Салаты, подаваемые слоями, не перемешивайте – их красота в сечении.

Готовьте с любовью и вдохновением, и ваш новогодний стол 2026 года станет настоящей гастрономической сказкой для вас и ваших гостей.