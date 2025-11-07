  • Новость часаНазвана причина крушения вертолета в Дагестане
    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы
    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам
    Кремль прокомментировал слухи о «немилости» Лаврова
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше
    Упавший в Дагестане вертолет разрушил частный дом
    Молдавия объявила о прекращении работы «Лукойла» в стране из-за санкций
    В Швеции заявили о необходимости долгосрочной изоляции России странами ЕС
    Российские войска освободили запорожскую Успеновку
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    21 комментарий
    7 ноября 2025, 16:30 • Справки

    Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Топ-10 салатов на Новый год 2026: простые и вкусные рецепты

    Классический оливье – вкус праздника с детства

    Без этого салата сложно представить себе настоящий Новый год. Его знакомый вкус – это вкус детства, ожидания чуда и семейного уюта.

    Ингредиенты:

    • 4 шт. отварного картофеля

    • 2 шт. отварной моркови

    • 4-5 шт. яиц

    • 300 г отварной куриной грудки или докторской колбасы

    • 1 огурец маринованный

    • 1 банка зеленого горошка (400 г)

    • Соль, перец, майонез, зелень для подачи

    Как приготовить:

    • Все отварные и охлажденные ингредиенты (картофель, морковь, яйца, мясо) нарежьте одинаковыми мелкими кубиками.

    • Добавьте мелко нарезанный маринованный огурец и зеленый горошек, предварительно слив с него жидкость.

    • Аккуратно перемешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

    • Перед подачей украсьте веточками укропа или петрушки.

    Селедка под шубой – без нее Новый год не Новый

    Еще один неизменный хит новогодней ночи. Секрет идеальной «Шубы» – в качестве селедки и тонкой нарезке овощей.

    Ингредиенты:

    • 2 филе слабосоленой селедки

    • 3 шт. отварного картофеля

    • 2 шт. отварной моркови

    • 1 шт. отварной свеклы

    • 1 луковица

    • 3 шт. яиц

    Майонез для пропитки

    Как приготовить:

    • Филе селедки нарежьте мелкими кусочками. Лук нарежьте полукольцами и можно обдать кипятком, чтобы убрать горечь.

    • Натрите на крупной терке отдельно друг от друга охлажденные картофель, морковь и свеклу.

    • Яйца отварите и натрите на терке.

    Выкладывайте салат слоями в следующей последовательности: селедка, лук, картофель, морковь, яйца, свекла. Каждый слой, кроме селедки, смазывайте тонкой сеточкой майонеза.

    Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

    Салат с креветками и авокадо – легкий и нарядный

    Этот салат – воплощение элегантности и свежести. Он идеально подходит для начала праздника, так как не утяжеляет желудок.

    Ингредиенты:

    • 300 г крупных очищенных креветок

    • 1 спелый авокадо

    • 100 г рукколы

    • 10 шт. помидоров черри

    • 1 ст. л. оливкового масла

    • Сок половины лимона

    • 1 ч. л. дижонской горчицы

    • Соль, перец по вкусу

    Как приготовить:

    • Креветки обжарьте на оливковом масле с чесноком 2-3 минуты до румяности, посолите.

    • Авокадо нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.

    • Помидоры черри разрежьте пополам.

    • Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.

    • На тарелку выложите рукколу, сверху авокадо, креветки и помидоры. Полейте заправкой прямо перед подачей.

    «Гнездо глухаря» – эффектный салат для гостей

    Название этого салата говорит само за себя – он невероятно эффектен и станет центром внимания на вашем столе.

    Ингредиенты:

    • 300 г отварной говядины или курицы

    • 200 г шампиньонов

    • 1 луковица

    • 3 шт. маринованных огурца

    • 4 шт. яиц

    • 1 крупная картофелина для соломки

    • Майонез, соль, перец

    • Перепелиные яйца для украшения

    Как приготовить:

    • Мясо нарежьте соломкой. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте.

    • Огурцы и яйца нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите.

    • Картофель нарежьте очень тонкой соломкой и обжарьте во фритюре до золотистого цвета – это «веточки» для гнезда.

    • Салату придайте круглую форму, сделайте углубление в центре. Сверху густо обсыпьте картофельной соломкой.

    • В углубление аккуратно выложите отварные перепелиные яйца.

    Цезарь с курицей и перепелиными яйцами

    Универсальный салат, который любят абсолютно все. Классический «Цезарь» с курицей – это всегда беспроигрышный вариант.

    Ингредиенты:

    • 1 куриное филе

    • 1 упаковка салата Романо или Айсберг

    • 100 г пармезана

    • 100 г белых сухариков-гренок

    • 8-10 шт. перепелиных яиц

    • Для заправки: 100 мл оливкового масла, 1 яйцо (желток), 1 ч. л. горчицы, 2-3 анчоуса, сок лимона, чеснок

    Как приготовить:

    • Куриное филе нарежьте пластинами, обжарьте на сковороде до готовности, посолите, поперчите.

    • Перепелиные яйца отварите вкрутую (5 минут), очистите и разрежьте пополам.

    • Для заправки взбейте блендером желток, горчицу, анчоусы, чеснок и лимонный сок, тонкой струйкой вливая оливковое масло до загустения.

    • В большой миске смешайте листья салата, курицу, гренки и большую часть пармезана. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

    • Сверху разложите половинки яиц и оставшийся пармезан.

    Салат с копченой курицей и ананасом – сладко-соленая классика

    Невероятное сочетание копченой курицы и сладких ананасов покорило сердца многих. Этот салат нравится и взрослым, и детям за свой сбалансированный и нежный вкус.

    Ингредиенты:

    • 300 г копченой курицы

    • 1 банка консервированных ананасов (кусочками)

    • 150 г твердого сыра

    • 2-3 зубчика чеснока (по желанию)

    • Майонез для заправки

    • Горсть кедровых орешков для украшения

    Как приготовить:

    • Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками или соломкой.

    • Ананасы, если они кольцами, нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке.

    • Чеснок пропустите через пресс.

    • Смешайте все ингредиенты в миске и заправьте майонезом.

    • Перед подачей украсьте кедровыми орешками.

    Салат с тунцом и яйцом – простое, но праздничное блюдо

    Этот салат доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные ингредиенты. Он готовится быстро, но выглядит достойно.

    Ингредиенты:

    • 2 банки тунца в собственном соку

    • 4 яйца

    • 1/2 стакана отварного риса

    • 1 красная луковица

    • 1 свежий огурец

    • Зелень, соль, перец

    • Для заправки: йогурт или майонез

    Как приготовить:

    • Тунец разомните вилкой, предварительно слив жидкость.

    • Яйца и огурец нарежьте кубиками. Лук – полукольцами.

    • Смешайте в миске тунец, яйца, огурец, лук и охлажденный отварной рис.

    • Заправьте йогуртом или майонезом, посолите, поперчите.

    • Можно подать слоями: рис, тунец, яйца, огурец.

    «Новогодний венок» – праздничная подача на стол

    Это не столько конкретный рецепт, сколько гениальная идея подачи, которая превратит любой салат в главное украшение стола.

    Ингредиенты (основа для крабового варианта):

    • 250 г крабовых палочек

    • 1 банка консервированной кукурузы

    • 200 г вареного риса

    • 3 яйца

    • Зеленый лук, укроп

    • Майонез, соль

    • Для украшения: зерна граната, веточки укропа

    Как приготовить:

    • Приготовьте любой салат с мелкой нарезкой. Для примера: смешайте измельченные крабовые палочки, кукурузу, рис, яйца и зелень. Заправьте майонезом.

    • Возьмите большое круглое блюдо. В центре поставьте стакан.

    • Выложите салат вокруг стакана, формируя кольцо, и аккуратно его утрамбуйте. Затем стакан уберите.

    • Украсьте «венок» зернами граната и веточками укропа, имитируя новогодний венок с игрушками.

    Теплый салат с говядиной и грибами

    Идеальный выбор для холодного зимнего вечера. Сытный, ароматный и очень вкусный, этот салат согреет и подарит ощущение комфорта.

    Ингредиенты:

    • 400 г говяжьей вырезки

    • 300 г шампиньонов

    • 1 красная луковица

    • Пучок рукколы

    • Горсть вяленых томатов

    • Оливковое масло, соевый соус, бальзамический крем

    Как приготовить:

    • Говядину нарежьте тонкими ломтиками, обжарьте на раскаленной сковороде до корочки, посолите, поперчите.

    • На этой же сковороде обжарьте нарезанные пластинками грибы и лук.

    • В большой миске смешайте теплые мясо с грибами и луком, рукколу и порезанные вяленые томаты.

    • Сбрызните оливковым маслом и соевым соусом, аккуратно перемешайте.

    • Подавайте сразу, украсив каплями бальзамического крема.

    Фруктовый салат с йогуртом – легкое завершение застолья

    После всех сытных салатов и горячего так приятно съесть что-то свежее и легкое. Фруктовый салат станет идеальным финалом застолья.

    Ингредиенты:

    • 1 мандарин

    • 1 киви

    • 1 банан

    • 1/2 яблока

    • Горсть зерен граната

    • Несколько ягод клубники или винограда

    • 150 мл натурального йогурта

    • 1 ч. л. меда

    • Щепотка ванилина

    Как приготовить:

    • Все фрукты вымойте и обсушите. Киви, банан и яблоко очистите от кожуры.

    • Нарежьте фрукты примерно одинаковыми кубиками. Мандарин разберите на дольки и каждую разрежьте пополам.

    • Для заправки смешайте йогурт, мед и ванилин.

    • Заправляйте салат прямо перед подачей, чтобы фрукты не пустили сок. Сверху украсьте зернами граната.

    Полезные советы по выбору салатов к Новому году

    Чтобы ваш праздничный стол был сбалансированным и гармоничным, следуйте простым правилам:

    • Сочетайте разное. Выбирайте 2-3 сытных салата (например, оливье, «Гнездо глухаря») и 2-3 легких (с креветками, тунцом, фруктовый). Это позволит гостям пробовать разные вкусы, не переедая.

    • Экспериментируйте с заправками. Майонез – не панацея. Попробуйте соусы на основе йогурта, сметаны, оливкового масла с горчицей и медом, соевого соуса с имбирем или бальзамического крема.

    • Готовьте ингредиенты заранее. В новогоднюю ночь каждая минута на счету. Отварите овощи, яйца, мясо и крупы за 1-2 дня до праздника. Нарежьте и расфасуйте их по контейнерам. Вам останется только собрать салаты перед подачей.

    • Продумайте оформление. Украсьте стол не только салатами, но и элементами декора: еловыми веточками, свечами, дождиком. Подавайте салаты в красивой посуде разной высоты и формы – это создаст объем и праздничное настроение.

    Советы от кулинаров

    Заранее составьте список покупок. Начните закупать нескоропортящиеся продукты (консервы, крупы, орехи) за неделю. Овощи, зелень и свежее мясо купите за 2-3 дня.

    Правильно храните до подачи. Собранные салаты с заправкой храните в холодильнике под закрытой крышкой не более 12 часов. Салаты с листовой зеленью и свежими овощами собирайте в последнюю очередь.

    Сохраняйте свежесть и вид. Чтобы кремовые салаты не «заветрились», перед подачей слегка взбейте их вилкой и обновите украшения. Салаты, подаваемые слоями, не перемешивайте – их красота в сечении.

    Готовьте с любовью и вдохновением, и ваш новогодний стол 2026 года станет настоящей гастрономической сказкой для вас и ваших гостей.

