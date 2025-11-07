Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.5 комментариев
Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем
Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.
Топ-10 салатов на Новый год 2026: простые и вкусные рецепты
Классический оливье – вкус праздника с детства
Без этого салата сложно представить себе настоящий Новый год. Его знакомый вкус – это вкус детства, ожидания чуда и семейного уюта.
Ингредиенты:
- 4 шт. отварного картофеля
- 2 шт. отварной моркови
- 4-5 шт. яиц
- 300 г отварной куриной грудки или докторской колбасы
- 1 огурец маринованный
- 1 банка зеленого горошка (400 г)
- Соль, перец, майонез, зелень для подачи
Как приготовить:
- Все отварные и охлажденные ингредиенты (картофель, морковь, яйца, мясо) нарежьте одинаковыми мелкими кубиками.
- Добавьте мелко нарезанный маринованный огурец и зеленый горошек, предварительно слив с него жидкость.
- Аккуратно перемешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
- Перед подачей украсьте веточками укропа или петрушки.
Селедка под шубой – без нее Новый год не Новый
Еще один неизменный хит новогодней ночи. Секрет идеальной «Шубы» – в качестве селедки и тонкой нарезке овощей.
Ингредиенты:
- 2 филе слабосоленой селедки
- 3 шт. отварного картофеля
- 2 шт. отварной моркови
- 1 шт. отварной свеклы
- 1 луковица
- 3 шт. яиц
Майонез для пропитки
Как приготовить:
- Филе селедки нарежьте мелкими кусочками. Лук нарежьте полукольцами и можно обдать кипятком, чтобы убрать горечь.
- Натрите на крупной терке отдельно друг от друга охлажденные картофель, морковь и свеклу.
- Яйца отварите и натрите на терке.
Выкладывайте салат слоями в следующей последовательности: селедка, лук, картофель, морковь, яйца, свекла. Каждый слой, кроме селедки, смазывайте тонкой сеточкой майонеза.
Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 2-3 часа.
Салат с креветками и авокадо – легкий и нарядный
Этот салат – воплощение элегантности и свежести. Он идеально подходит для начала праздника, так как не утяжеляет желудок.
Ингредиенты:
- 300 г крупных очищенных креветок
- 1 спелый авокадо
- 100 г рукколы
- 10 шт. помидоров черри
- 1 ст. л. оливкового масла
- Сок половины лимона
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- Соль, перец по вкусу
Как приготовить:
- Креветки обжарьте на оливковом масле с чесноком 2-3 минуты до румяности, посолите.
- Авокадо нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.
- Помидоры черри разрежьте пополам.
- Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.
- На тарелку выложите рукколу, сверху авокадо, креветки и помидоры. Полейте заправкой прямо перед подачей.
«Гнездо глухаря» – эффектный салат для гостей
Название этого салата говорит само за себя – он невероятно эффектен и станет центром внимания на вашем столе.
Ингредиенты:
- 300 г отварной говядины или курицы
- 200 г шампиньонов
- 1 луковица
- 3 шт. маринованных огурца
- 4 шт. яиц
- 1 крупная картофелина для соломки
- Майонез, соль, перец
- Перепелиные яйца для украшения
Как приготовить:
- Мясо нарежьте соломкой. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте.
- Огурцы и яйца нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите.
- Картофель нарежьте очень тонкой соломкой и обжарьте во фритюре до золотистого цвета – это «веточки» для гнезда.
- Салату придайте круглую форму, сделайте углубление в центре. Сверху густо обсыпьте картофельной соломкой.
- В углубление аккуратно выложите отварные перепелиные яйца.
Цезарь с курицей и перепелиными яйцами
Универсальный салат, который любят абсолютно все. Классический «Цезарь» с курицей – это всегда беспроигрышный вариант.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 упаковка салата Романо или Айсберг
- 100 г пармезана
- 100 г белых сухариков-гренок
- 8-10 шт. перепелиных яиц
- Для заправки: 100 мл оливкового масла, 1 яйцо (желток), 1 ч. л. горчицы, 2-3 анчоуса, сок лимона, чеснок
Как приготовить:
- Куриное филе нарежьте пластинами, обжарьте на сковороде до готовности, посолите, поперчите.
- Перепелиные яйца отварите вкрутую (5 минут), очистите и разрежьте пополам.
- Для заправки взбейте блендером желток, горчицу, анчоусы, чеснок и лимонный сок, тонкой струйкой вливая оливковое масло до загустения.
- В большой миске смешайте листья салата, курицу, гренки и большую часть пармезана. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
- Сверху разложите половинки яиц и оставшийся пармезан.
Салат с копченой курицей и ананасом – сладко-соленая классика
Невероятное сочетание копченой курицы и сладких ананасов покорило сердца многих. Этот салат нравится и взрослым, и детям за свой сбалансированный и нежный вкус.
Ингредиенты:
- 300 г копченой курицы
- 1 банка консервированных ананасов (кусочками)
- 150 г твердого сыра
- 2-3 зубчика чеснока (по желанию)
- Майонез для заправки
- Горсть кедровых орешков для украшения
Как приготовить:
- Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками или соломкой.
- Ананасы, если они кольцами, нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке.
- Чеснок пропустите через пресс.
- Смешайте все ингредиенты в миске и заправьте майонезом.
- Перед подачей украсьте кедровыми орешками.
Салат с тунцом и яйцом – простое, но праздничное блюдо
Этот салат доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные ингредиенты. Он готовится быстро, но выглядит достойно.
Ингредиенты:
- 2 банки тунца в собственном соку
- 4 яйца
- 1/2 стакана отварного риса
- 1 красная луковица
- 1 свежий огурец
- Зелень, соль, перец
- Для заправки: йогурт или майонез
Как приготовить:
- Тунец разомните вилкой, предварительно слив жидкость.
- Яйца и огурец нарежьте кубиками. Лук – полукольцами.
- Смешайте в миске тунец, яйца, огурец, лук и охлажденный отварной рис.
- Заправьте йогуртом или майонезом, посолите, поперчите.
- Можно подать слоями: рис, тунец, яйца, огурец.
«Новогодний венок» – праздничная подача на стол
Это не столько конкретный рецепт, сколько гениальная идея подачи, которая превратит любой салат в главное украшение стола.
Ингредиенты (основа для крабового варианта):
- 250 г крабовых палочек
- 1 банка консервированной кукурузы
- 200 г вареного риса
- 3 яйца
- Зеленый лук, укроп
- Майонез, соль
- Для украшения: зерна граната, веточки укропа
Как приготовить:
- Приготовьте любой салат с мелкой нарезкой. Для примера: смешайте измельченные крабовые палочки, кукурузу, рис, яйца и зелень. Заправьте майонезом.
- Возьмите большое круглое блюдо. В центре поставьте стакан.
- Выложите салат вокруг стакана, формируя кольцо, и аккуратно его утрамбуйте. Затем стакан уберите.
- Украсьте «венок» зернами граната и веточками укропа, имитируя новогодний венок с игрушками.
Теплый салат с говядиной и грибами
Идеальный выбор для холодного зимнего вечера. Сытный, ароматный и очень вкусный, этот салат согреет и подарит ощущение комфорта.
Ингредиенты:
- 400 г говяжьей вырезки
- 300 г шампиньонов
- 1 красная луковица
- Пучок рукколы
- Горсть вяленых томатов
- Оливковое масло, соевый соус, бальзамический крем
Как приготовить:
- Говядину нарежьте тонкими ломтиками, обжарьте на раскаленной сковороде до корочки, посолите, поперчите.
- На этой же сковороде обжарьте нарезанные пластинками грибы и лук.
- В большой миске смешайте теплые мясо с грибами и луком, рукколу и порезанные вяленые томаты.
- Сбрызните оливковым маслом и соевым соусом, аккуратно перемешайте.
- Подавайте сразу, украсив каплями бальзамического крема.
Фруктовый салат с йогуртом – легкое завершение застолья
После всех сытных салатов и горячего так приятно съесть что-то свежее и легкое. Фруктовый салат станет идеальным финалом застолья.
Ингредиенты:
- 1 мандарин
- 1 киви
- 1 банан
- 1/2 яблока
- Горсть зерен граната
- Несколько ягод клубники или винограда
- 150 мл натурального йогурта
- 1 ч. л. меда
- Щепотка ванилина
Как приготовить:
- Все фрукты вымойте и обсушите. Киви, банан и яблоко очистите от кожуры.
- Нарежьте фрукты примерно одинаковыми кубиками. Мандарин разберите на дольки и каждую разрежьте пополам.
- Для заправки смешайте йогурт, мед и ванилин.
- Заправляйте салат прямо перед подачей, чтобы фрукты не пустили сок. Сверху украсьте зернами граната.
Полезные советы по выбору салатов к Новому году
Чтобы ваш праздничный стол был сбалансированным и гармоничным, следуйте простым правилам:
- Сочетайте разное. Выбирайте 2-3 сытных салата (например, оливье, «Гнездо глухаря») и 2-3 легких (с креветками, тунцом, фруктовый). Это позволит гостям пробовать разные вкусы, не переедая.
- Экспериментируйте с заправками. Майонез – не панацея. Попробуйте соусы на основе йогурта, сметаны, оливкового масла с горчицей и медом, соевого соуса с имбирем или бальзамического крема.
- Готовьте ингредиенты заранее. В новогоднюю ночь каждая минута на счету. Отварите овощи, яйца, мясо и крупы за 1-2 дня до праздника. Нарежьте и расфасуйте их по контейнерам. Вам останется только собрать салаты перед подачей.
- Продумайте оформление. Украсьте стол не только салатами, но и элементами декора: еловыми веточками, свечами, дождиком. Подавайте салаты в красивой посуде разной высоты и формы – это создаст объем и праздничное настроение.
Советы от кулинаров
Заранее составьте список покупок. Начните закупать нескоропортящиеся продукты (консервы, крупы, орехи) за неделю. Овощи, зелень и свежее мясо купите за 2-3 дня.
Правильно храните до подачи. Собранные салаты с заправкой храните в холодильнике под закрытой крышкой не более 12 часов. Салаты с листовой зеленью и свежими овощами собирайте в последнюю очередь.
Сохраняйте свежесть и вид. Чтобы кремовые салаты не «заветрились», перед подачей слегка взбейте их вилкой и обновите украшения. Салаты, подаваемые слоями, не перемешивайте – их красота в сечении.
Готовьте с любовью и вдохновением, и ваш новогодний стол 2026 года станет настоящей гастрономической сказкой для вас и ваших гостей.