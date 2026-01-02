Израиль выпустил ракету по ложной цели на границе с Ливаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушная тревога впервые за долгое время прозвучала на границе Израиля и Ливана, о чём сообщает РИА «Новости». По информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), для защиты территории были задействованы средства противовоздушной обороны.

«После сирен, прозвучавших некоторое время назад в районе Барама, (силы ЦАХАЛ) выпустили ракету-перехватчик в сторону подозрительной воздушной цели. Результаты перехвата проверяются», – сообщили военные.

Позже ЦАХАЛ прояснил, что перехват был произведён по ложной цели. Воздушная тревога и запуск ракеты-перехватчика не привели к реальной угрозе или ущербу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский дрон поразил членов «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия нанесла удары по югу Ливана. Израиль начал новую серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.