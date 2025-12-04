Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Израиль начал новую серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
Вооруженные силы Израиля объявили о начале очередных авиаударов против позиций группировки «Хезболлах» на юге Ливана, используя авиацию.
Армия обороны Израиля начала серию новых авиаударов по военным целям шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, передает ТАСС.
В официальном заявлении израильской армейской пресс-службы отмечается: «Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим объектам «Хезболлы» на юге Ливана».
В ходе операции наносятся удары по территориям, где, по данным армейских источников, сосредоточены объекты и инфраструктура «Хезболлы», которые Израиль считает угрозой своей национальной безопасности.
Информация о характере повреждений, а также о возможных жертвах и разрушениях, не уточняется.
