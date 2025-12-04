Израиль начал новую серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля начала серию новых авиаударов по военным целям шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, передает ТАСС.

В официальном заявлении израильской армейской пресс-службы отмечается: «Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим объектам «Хезболлы» на юге Ливана».

В ходе операции наносятся удары по территориям, где, по данным армейских источников, сосредоточены объекты и инфраструктура «Хезболлы», которые Израиль считает угрозой своей национальной безопасности.

Информация о характере повреждений, а также о возможных жертвах и разрушениях, не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля нанесла новые удары по южной части сектора Газа, несмотря на режим прекращения огня в палестинском анклаве.

Движение ХАМАС полностью обновило руководство после гибели прежних лидеров, заполнив ключевые военные и административные должности.