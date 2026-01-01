Новогодний розыгрыш лотереи принес России 66 новых миллионеров

В России появились два мультимиллионера и 64 миллионера после новогодней лотереи

Tекст: Мария Иванова

Новогодний тираж лотереи «Мечталлион» принес новые крупные выигрыши, передает РИА «Новости».

В пресс-службе «Национальной Лотереи» сообщили, что общий призовой фонд этого розыгрыша превысил 1,5 млрд рублей.

Два счастливчика из Петербурга и Томской области выиграли по более чем 58 млн рублей каждый.

Помимо них, ещё 64 россиянина получили статус миллионеров – один игрок выиграл 2 млн рублей, остальные 63 – по 1 млн рублей.

Всего в новогоднем тираже «Мечталлиона» стали победителями более 10 млн человек по всей стране, отметили в «Национальной лотерее». Розыгрыш стал рекордным по масштабам среди всех тиражей «Национальной лотереи».

Напомним, в конце прошлого года житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей в государственной лотерее, не угадав ни одного числа.

Оператор одной из крупнейших лотерей назвал самой популярной статьей расходов миллионеров приобретение недвижимости.

Между тем профессор РАН Иван Оселедец уточнил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.