Оператор лотерей назвал самую популярную статью расходов миллионеров

Почти 3 тыс. россиян, выигравших от 1 млн рублей в лотерею, чаще всего используют приз для покупки или ремонта недвижимости – так поступают 35% победителей.
Более трети россиян, выигравших в государственных лотереях свыше 1 млн, тратят деньги на покупку или ремонт жилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
В 2025 году 35% миллионеров выбрали недвижимость главной целью трат: среди них покупка квартиры или дома, строительство, закрытие ипотеки, а также ремонт жилья.
В отчете компании говорится: «Для многих победителей выигрыш становится реальной возможностью решить главный бытовой вопрос семьи». С начала работы бренда гослотерей такие крупные призы получили почти 3 тыс. участников.
На втором месте по популярности – помощь родственникам и друзьям: 14% победителей потратили средства на свадебные подарки, лечение, поддержку пожилых членов семьи или помощь детям. По 12% участников направили выигрыш на закрытие долгов и кредитов, а также на путешествия.
Еще 10% потратили выигранные деньги на автомобиль или его ремонт, у еще 10% не было четких планов на момент получения приза. Кроме того, 4% победителей решили инвестировать в обучение себя или детей, а 3% – в открытие, развитие собственного бизнеса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работница рыбзавода с Камчатки выиграла в лотерею 15 млн рублей.
Домохозяйка из Подмосковья выиграла сначала 660 тыс. рублей, а затем 56 млн рублей.
При этом МВД раскрыло схему мошенничества с фальшивыми лотерейными выигрышами.