Домохозяйка из Подмосковья выиграла в лотерею 660 тысяч, а потом 56 млн рублей

Жительница Подмосковья выиграла суперприз в 56 млн рублей в лотерее «Все или ничего»

Tекст: Мария Иванова

Домохозяйка из Московской области Екатерина А. стала обладательницей суперприза в размере 56 млн 77 тыс. 634 рублей в лотерее «Всё или ничего», передает РИА «Новости» со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».

Победительница выбрала числа автоматическим способом и, по правилам игры, не угадала ни одного из 12 чисел, что принесло ей главный приз.

Как уточнили в «Столото», Екатерина уже полтора года назад выигрывала в лотерею «Рапидо 2.0» – тогда ей достались 662 тыс. 538 рублей. После первого крупного выигрыша она решила продолжить участие в различных розыгрышах, полагая, что удача еще улыбнется ей. Решение приобрести билет именно на тираж «Всё или ничего» пришло за несколько дней до победы, когда у девушки появилось «предчувствие».

«Почему именно на «Всё или ничего» у меня упал глаз, я не знаю, была «чуйка». Пару дней подряд я участвовала в лотерее, выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача!» – приводит «Столото» слова победительницы.

Екатерина считает, что выигрыш стал подарком судьбы к годовщине свадьбы: суперприз она получила за два дня до 12-летия совместной жизни с супругом. Семья воспитывает двоих детей и, по словам женщины, посвящает им все свободное время.

Планами на выигрыш Екатерина поделилась с журналистами. Первый крупный приз она вложила в семейный бизнес, а теперь собирается погасить ипотеку на строительство дома, построить баню, отложить деньги детям и, возможно, отправиться с мужем в путешествие в Таиланд.

Ранее пенсионер из Подмосковья выиграл 33 млн рублей в лотерею.

Жительница Орловской области стала обладательницей крупнейшего мгновенного выигрыша.

Между тем математик, профессор РАН Иван Оселедец отметил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.