Пенсионер из Подмосковья выиграл 33 млн рублей в лотерею

Пенсионер из Подмосковья выиграл 33 млн рублей после покупки трех билетов лотереи

Tекст: Мария Иванова

Житель Московской области, пенсионер Анатолий, выиграл более 33 млн рублей, купив три билета лотереи «Мечталлион» на кассе супермаркета, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», он стал одним из трех победителей розыгрыша суперприза, который в общей сложности составил свыше 100 млн рублей.

Победитель рассказал, что приобрел билеты по совету продавца: «Я был на кассе в »Пятерочке«, и продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже», – поделился Анатолий. Он признался, что покупает лотерейные билеты редко, но всегда верил в удачу.

Анатолий также сообщил, что это не первая его крупная победа: еще в советское время он выигрывал 300 рублей.

Значительную часть выигрыша пенсионер планирует потратить на завершение строительства дачи на Черном море, помощь сыну со строительством дома в Подмосковье и покупку автомобиля для дочери.

Ранее жительница Орловской области выиграла рекордные 120 млн рублей, приобретя мгновенный лотерейный билет на деньги, подаренные дочерью.

Жительница Чувашии получила более 33 млн рублей, купив последний билет лотереи в магазине.

Между тем один из ведущих российских математиков, профессор РАН Иван Оселедец отметил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.

