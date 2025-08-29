Жительница Орловской области стала обладательницей крупнейшего мгновенного выигрыша

Орловчанка выиграла 120 млн рублей в лотерее на подаренные дочерью деньги

Tекст: Мария Иванова

Рекордный выигрыш в размере 120 млн рублей в моментальной лотерее был зафиксирован в Орловской области, передает РИА «Новости».

Победительницей стала Елена Ф. (имя изменено по просьбе женщины), которой билет подарила дочь. Купленный за 1000 рублей билет оказался счастливым, и Елена забрала главный приз.

По словам победительницы, она участвовала в лотерее впервые, только потому, что дочь настояла подарить билет на день рождения.

Елена рассказала: «Я только из-за дочки согласилась поучаствовать в лотереях. Она оплатила два билета и сказала, что это от нее подарок на мой день рождения. Первый билет я проверила прямо в магазине, а защитный слой счастливого билета стерла уже дома. Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша. Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная, и я предположила, что она пытается меня разыграть. Честно, несколько дней пыталась осознать, что это все правда».

В лотерейной компании отметили, что часть выигрыша женщина намерена направить на благотворительность – помощь воспитанникам городского интерната. Также победительница собирается помочь близким и осуществить свою давнюю мечту – отправиться в путешествие на Камчатку.

Ранее жительница Чувашии выиграла 33 млн рублей после того, как купила последний билет.

Петербурженка выиграла 72 млн рублей в лотерею и связала свою удачу с использованием аффирмаций.

Между тем один из ведущих российских математиков, профессор РАН Иван Оселедец отметил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.