Лавров в годовщину Дейтонского соглашения назвал опасные тенденции на Балканах

Tекст: Катерина Туманова

«Дейтон стал итогом как кропотливых посреднических усилий международного сообщества, так и трудных, волевых компромиссов лидеров конфликтовавших сторон. Пойдя на серьезные уступки, они получили взамен несравнимо большее – мир и надежду на благополучное будущее. Именно в таком подходе, который предполагает необходимость достижения взаимоприемлемых консенсусных развязок, заключается «дух Дейтона», – говорится в статье Лаврова для сербской газеты «Политика» по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

Министр напомнил, что Россия, засвидетельствовала подписание Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и тем стала одним из его международных гарантов, призванных отстаивать дейтонские постулаты. Однако западные покровители Приштины игнорируют положения базовой для косовского урегулирования резолюции СБ ООН 1244, которая гарантирует территориальную целостность Сербии.

«Признав односторонне провозглашенную «независимость» края, они продолжают поощрять чинимый приштинской «верхушкой» сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской «армии». Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах», – отметил Лавров.

Глава МИД России призвал стороны боснийского урегулирования следовать принципам Дейтонского соглашения ради процветания граждан и надежной безопасности на Балканах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в БиГ разразился политический кризис, когда суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта. Структуры БиГ пытались добиться ареста Додика. Додик заявил, что Британия готовит его ликвидацию, позднее Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила расследование против Додика.

Высокий представитель назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.