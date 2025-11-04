Прокуратура БиГ прекратила расследование против Додика

Tекст: Ольга Иванова

Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила расследование по делу о нарушении конституционного порядка в отношении Милорада Додика, лидера «Союза независимых социал-демократов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Радио и телевидения Республики Сербской. В совместном заявлении отмечается: «По делу 30 октября принято решение о прекращении расследования в отношении трех человек: Милорада Додика, Радована Вишковича и Ненада Стевандича по причине отсутствия доказательств того, что подозреваемые совершили преступление «нападение на конституционный порядок».

Дело было возбуждено после принятия парламентом Республики Сербской 27 февраля закона, запрещающего деятельность правоохранительных и судебных органов Боснии и Герцеговины на территории республики.

Прокуратура уточнила, что решение о прекращении расследования касается только эпизода о предполагаемом нарушении конституционного порядка. При этом продолжается отдельное дело, связанное с подозрениями в «неисполнении постановлений» неутвержденного Советом Безопасности ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Боснии и Герцеговины принял решение заменить наказание для Милорада Додика на денежный штраф.