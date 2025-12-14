Депутат Якубовский напомнил о последствиях проживания без регистрации

Tекст: Катерина Туманова

В России действует обязательный регистрационный учет граждан, который не ограничивает свободу передвижения, а выполняет роль уведомления государства о месте проживания.

Александр Якубовский из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ пояснил RT, что гражданин может временно находиться по иному адресу не более 90 суток без необходимости временной регистрации. Такую норму предусматривает действующее законодательство и административная практика МВД.

«Человек вправе временно жить по другому адресу до 90 суток без оформления временной регистрации по месту пребывания... Нарушением считается либо проживание по другому адресу свыше 90 суток без временной регистрации, либо переезд на новое постоянное место жительства без оформления регистрации по месту жительства в течение семи рабочих дней. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ», – рассказал депутат.

Штрафы для физических лиц за такие нарушения составляют от двух до трех тыс. рублей для большинства регионов, в Москве и Петербурге – от трех до пяти тыс. рублей.

Также ответственность наступает для владельца жилья, который позволяет проживать незарегистрированным лицам. Фиктивная регистрация выделена отдельно и регулируется статьями 322.2 и 322.3 УК РФ, к чему относится оформление фиктивной регистрации без проживания или с получением денег. В таких случаях применяются уголовные меры – штрафы, обязательные работы либо лишение свободы.

Депутат подчеркнул, что нахождение без регистрации не лишает имущественных прав и не влечет за собой ограничений по владению или пользованию жильем. Нарушения носят административный характер, управляющая компания не может ограничивать доступ или применять штрафные санкции, не предусмотренные законодательством.

