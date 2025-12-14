Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.2 комментария
Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.
Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.