Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО

Мерц объявил о конце господства США в Европе

Tекст: Катерина Туманова

Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

«Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

«И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.