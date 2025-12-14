Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.11 комментариев
Ребенок получил ранения при атаке дрона на дом в Белгородской области
Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дрон ВСУ атаковал частный дом в хуторе Екатериновка Белгородской области, где проживала семья из 13 человек, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара пострадала пятилетняя девочка.
«В хуторе Екатериновка Волоконовского округа беспилотник ВСУ на оптоволокне атаковал частный дом. Там проживала большая семья из тринадцати человек. Пострадал ребёнок. Пятилетнюю девочку со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил губернатор.
После атаки в доме произошло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать пожарной бригаде. От удара также повреждены крыша и окна здания. Всех членов семьи временно разместили в пансионате, подчеркнул губернатор.
