Власти сообщили о семи пострадавших после взрыва дрона в Твери

В Твери эвакуируют жителей дома, атакованного украинским дроном

Tекст: Денис Тельманов

Эвакуация жителей поврежденного дома, по которому была попытка атаки БПЛА, проводится в Твери, передает ТАСС. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что силами экстренных служб уже оказывается необходимая помощь пострадавшим.

Он дрбавил, что лично выехал на место происшествия и дал поручения по организации поддержки жителей.

По словам Королева, «в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди. Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице».

Его сообщение подтверждает, что среди пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, есть пожилая женщина и ребенок. Они проходят обследование у врачей.

Корреспондент ТАСС пишет, что взрыв произошел во дворе дома, в результате чего были повреждены десятки окон и балконов, а наибольшие разрушения отмечены на первом этаже здания.

Сотрудники оперативных служб оцепили территорию, где произошел взрыв, и продолжают разбираться в причинах произошедшего.

Обломки конструкций окон были отброшены к расположенному рядом дому, где также зафиксированы разбитые стекла в окнах. В непосредственной близости от места происшествия расположена школа, повреждений на ней не обнаружено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во дворе жилого дома в Твери произошел мощный взрыв. Были повреждены несколько зданий. Автомобили получили повреждения. В результате инцидента начался пожар.