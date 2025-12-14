AP: Нападавший на базу в Сирии оказался недавним новобранцем ИГ

Tекст: Ольга Иванова

Мужчина, устроивший атаку в Сирии, в результате которой погибли трое американских граждан, был принят в новую сирийскую службу внутренней безопасности всего два месяца назад, передает AP News. Впоследствии его перевели на другую должность из-за подозрений в связях с экстремистской группировкой ИГИЛ*, рассказал сирийский чиновник агентству.

Как отметил Аль-Баба, власти страны были вынуждены срочно набирать сотрудников из-за нехватки кадров после неожиданного успеха наступления оппозиции в прошлом году, в результате которого было свергнуто правительство Башара Асада. «Мы были шокированы тем, что за одиннадцать дней взяли под контроль всю Сирию, и это возложило огромную ответственность на вопросы безопасности и управления», – подчеркнул он.

Атаковавший был среди 5 тыс. новобранцев нового подразделения внутренней безопасности, сформированного в пустынном регионе Бадия, где продолжают действовать остатки ИГИЛ. Руководство службы недавно заподозрило, что в подразделении есть информатор, передающий сведения ИГИЛ, и начало проверку всех новобранцев в районе.

Расследование привлекло внимание к человеку, который впоследствии и устроил нападение, но его решили продолжать отслеживать, чтобы выяснить, связан ли он непосредственно с сетью ИГИЛ. В качестве меры предосторожности его перевели охранять оборудование на базе, подальше от руководства и патрулей коалиции.

Власти признали произошедшее «серьезным сбоем в безопасности», однако Аль-Баба отметил, что за год после падения Асада служба безопасности одержала больше успехов, чем провалов. После стрельбы сирийская армия и служба внутренней безопасности провели масштабные зачистки региона Бадия и ликвидировали ряд предполагаемых ячеек ИГИЛ.

Напомним, по данным Пентагона, двое американских солдат и американский гражданский переводчик были убиты во время нападения в субботу недалеко от сирийского города Пальмира, еще трое американских солдат были ранены.