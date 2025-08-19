Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Народные артисты Бутман и Маликов дали музыкальные задания для конкурса «Это у нас семейное»
Участники конкурса «Это у нас семейное» получили возможность проявить творческие способности в новых музыкальных заданиях от народных артистов России Игоря Бутмана и Дмитрия Маликова, где главным условием является совместное исполнение.
Семьям предстоит создать совместный музыкальный номер или сочинить песню о России, используя слова «матрешка», «березы», «Чехов», «Тульский пряник», «Чебурашка», сообщает пресс-служба платформы платформы «Россия – страна возможностей».
По условиям конкурса, команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам дистанционного этапа, выйдут в полуфинал. Главные призы второго сезона – 60 сертификатов по пять млн рублей на улучшение жилищных условий, а также семейные путешествия для финалистов.
Помимо музыкальных, для участников доступны задания от других известных членов Наблюдательного совета, включая Павла Курьянова, Юлиану Слащеву, Сергея Лукьяненко, Нину Змиевец и Дмитрия Морозова.
Оксана Ачкасова, заместитель гендиректора платформы «Россия – страна возможностей», отметила: «Сегодня открываются заключительные задания от членов Наблюдательного совета конкурса – задания от музыкантов. Они призваны помочь найти творческое начало в каждой семье...».
Певец Дмитрий Маликов предложил участникам объединиться в музыкальный коллектив и подготовить номер на песню, которую знают все поколения семьи.
Он добавил: «Я искренне уверен, что семьи, участвующие в конкурсе – это сплоченные команды, которым по плечу любое дело...».
Игорь Бутман пригласил сочинить песню о России с обязательным использованием определенных слов, подчеркнув, что музыка – хороший способ показать любовь к стране.
Дистанционный этап конкурса завершится 1 октября, регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продолжается до 14 сентября. К участию допускаются команды из четырех и более человек трех поколений, включая ребенка от пяти до 17 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники конкурса «Это у нас семейное» начали писать книги памяти о героях Великой Отечественной.
Семья Седых, Лысенко из Ростова-на-Дону стала обладателем одного из 32 сертификатов на улучшение жилищных условий после победы в первом сезоне конкурса. Благодаря выигрышу они приобрели квартиру для дочери в центре города.