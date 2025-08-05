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Открылись творческие и тематические задания для конкурса «Это у нас семейное»
Участники семейного конкурса получили новые творческие задания от главы совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой и писателя Сергея Лукьяненко, а также тематические испытания, доступные с 5 августа.
На дистанционном этапе семьи могут выполнить два творческих задания, предложенных Слащевой и Лукьяненко. Кроме того, открыты два тематических задания, которые обновляются каждую неделю.
«Сегодня открываются два творческих задания – это «Мультафиша» от меня и «Сказочники» от Сергея Лукьяненко. Уверена, участников ждет увлекательное путешествие в волшебный мир, по итогам которого появятся настоящие шедевры», – сказала Слащева.
В рамках «Сказочников» участники должны создать собственную сказочную историю о традиционных российских ценностях. Сергей Лукьяненко добавил, что в создании сказки могут участвовать все члены семьи, распределяя роли между поколениями. В «Мультафише» требуется изготовить фотопостер в стиле персонажей любимого мультфильма или фильма, используя образы из работ «Союзмультфильма» или киностудии имени Горького.
На этапе дистанционного отбора семьи также выполняют задания на выбор и рассказывают о семейных профессиях. Регистрация для участия в конкурсе открыта до 14 сентября на сайте этосемейное.рф для команд из представителей трех поколений с детьми от пяти до 17 лет. Дистанционный этап завершится 1 октября.