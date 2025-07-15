Участники конкурса «Это у нас семейное» начали писать книги памяти о героях Великой Отечественной

Задание «80. Победа!» предполагает создание семейной книги памяти с рассказом о родственниках, в Великой Отечественной, также предполагается добавлять туда фото, архивные сведения и информацию о наградах.

Семья Будовых, Шабановых из Новокузнецка использовала семейный музей и личные архивы для оформления книги «Нам жить и помнить», где представлены реликвии, документы, письма и воспоминания о предках-фронтовиках, участвовавших в освобождении Варшавы, Прибалтики, взятии Берлина. По словам мамы Марии, пятеро родственников не вернулись с войны.

Семья Балдиных, Фединых из Красноуфимска, выполняя задание, нашла новых родственников благодаря поиску в архивах и социальных сетях, а также узнала о медали прадедушки Кузьмы Ивановича Федина. Виктория, мама семьи, рассказала о новых контактах с родственниками из Ивановской области и планах на встречу.

Команда Зубенко, Багирян из Краснознаменска посвятила свою книгу памяти дяде Григорию Арзуманову, погибшему в Польше. Мама Диана сообщила, что благодаря конкурсу семье удалось систематизировать сведения о боевом пути и захоронении героя.

Регистрация семей на конкурс продолжается до 14 сентября. Семейные команды также выполняют творческие задания о науке и традициях. Финалисты получат сертификаты на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.