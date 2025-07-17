  • Новость часаГосдума одобрила поправки о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    28 комментариев
    17 июля 2025, 14:59 • Новости дня

    Победители конкурса «Это у нас семейное» потратили выигрыш на квартиру в центре Ростова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семья Седых, Лысенко из Ростова-на-Дону стала обладателем одного из 32 сертификатов на улучшение жилищных условий после победы в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное».

    Благодаря выигрышу они приобрели квартиру для дочери Юлии в историческом центре города и частично погасили ипотеку за московское жилье старшего сына Никиты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сначала мы хотели закрыть полностью ипотеку старшему сыну в Москве, а оставшуюся сумму внести в качестве первоначального взноса на квартиру для дочери в Ростове-на-Дону. Но в процессе поиска мы нашли очень хороший вариант и решили на семейном совете большую часть выигрыша потратить на покупку квартиры для дочери, которая стала студенткой, чтобы у нее было свое жилье. Оставшуюся часть было решено внести за ипотеку сына. Получается, что благодаря выигрышу ему придется платить банку в два раза меньше», – рассказала мама семейства Екатерина.

    Новая квартира располагается рядом с домом родителей и младшего брата, а ее здание является объектом культурного наследия. Квартира уже отремонтирована и обставлена мебелью. Папа Сергей добавил, что удача помогла приобрести жилье с историей, так как дом принадлежал известному ростовскому купцу.

    Команда семьи насчитывала шесть человек из трех поколений и активно участвовала во всех этапах конкурса. Старший сын Никита ради участия приезжал из Москвы. По словам Юлии, секрет успеха семьи – искренние отношения и совместный труд. Сейчас семья желает участникам второго сезона не думать о выигрыше, а радоваться совместному времени.

    Во втором сезоне конкурса сертификаты на улучшение жилищных условий получат 60 семей по 5 млн рублей. Регистрация открыта на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. К участию приглашаются семьи из четырех и более человек, представляющие три поколения, с обязательным присутствием детей от 5 до 17 лет.

    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит Россию по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

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    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деде?

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    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Второй город в России запретил электросамокаты

    В Елабуге запретили прокат электросамокатов

    Второй город в России запретил электросамокаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокат электросамокатов стал недоступен в Елабуге, так как городской инфраструктуры для их безопасного движения сейчас нет, что создает неудобства для пешеходов, сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района.

    Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева объяснила, что движение электросамокатов по тротуарам создает неудобства для пешеходов и представляет опасность для всех участников движения, передает «РИА Новости».

    По ее словам, для запуска движения электросамокатов должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой и знаками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.

    Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.

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    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

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    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

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    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    15 июля 2025, 03:48 • Новости дня
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    @ mil.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Новейшая российская боевая машина «Тайфун-ПВО» поступила в серийное производство после успешного завершения государственных испытаний в 2024 году, рассказал гендиректор завода «Купол» (входит в ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов журналу «Национальная оборона».

    По его словам, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО» в 2024 году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции.

    «Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но и улучшит мобильность и защищенность расчетов – тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим вооруженным силам», – цитирует Зиятдинова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские инженеры представили новый трехкоординатный пассивный локатор, способный незаметно для радиоразведки обнаруживать дроны и другие малозаметные объекты на десятки километров.

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    16 июля 2025, 05:04 • Новости дня
    Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
    Пропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
    @ Следственное управление на транспорте СК России/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8, который 14 июля не вышел на связь в назначенное время, обнаружен в районе Охотска.

    «Обнаружен в 130 км от Охотска, по экипажу информации нет», – сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

    В авиакомпании «Дальнереченск авиа» уточнили, что вертолет обнаружен, но сесть в  местности невозможно, по экипажу данных нет.

    Позднее в оперативных службах агентству уточнили, что вертолет разрушен, вероятность обнаружить экипаж живым небольшая.

    «Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 не вышел на связь в назначенное время 14 июля.

    По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 16.00 по местному времени в понедельник при выполнении лесоавиационных работ вертолет совершил экстренную посадку в Якутии.

    Поисковая операция по обнаружению вертолета Ми-8Т развернулась на пути его следования из Охотска в Магадан с привлечением воздушных и морских сил, Росавиация направила на поиски два вертолета.

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    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    16 июля 2025, 00:17 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутаты поддержали введение административного штрафа до пяти тыс. рублей для граждан, ищущих в интернете заведомо экстремистские материалы, включая использование VPN.

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах в транспортно-экспедиционной сфере, передает ТАСС.

    Поправки предусматривают дополнение Кодекса об административных правонарушениях статьей 13.53, вводящей ответственность за умышленный поиск и получение доступа к федеральному списку экстремистских материалов через интернет, включая VPN-сервисы.

    Инициатива исходит от правительства России. Размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей. Нововведение касается только тех случаев, когда материалы заранее признаны экстремистскими и внесены в официальный перечень.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приравнивании к экстремистской организации сообществ, признанных судом экстремистскими.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    В декабре 20214 года Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    16 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    В церемонии открытия приняли участие полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, передает РИА «Новости».

    Глава государства подробно ознакомился с этапами создания производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс». Новый цех позволит выпускать подъемно-транспортное оборудование и нестандартные изделия тяжелого машиностроения, что должно обеспечить отрасль необходимым оборудованием и снизить зависимость от импорта.

    Ожидается, что уже в будущем году новое производство снизит дефицит инвентаря для горно-металлургической отрасли. Завод сможет выпускать более 10 тыс. тонн продукции ежегодно. Предприятие работает в связке с современным литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК, что позволяет наладить полный цикл производства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    15 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы утвердили закон, ограничивающий использование изображений культовых зданий и символов без соответствующих элементов, с учетом важных исторических исключений.

    Закон был принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС. Документ внесли группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой в мае 2025 года, а первоначальное одобрение проект получил в июне.

    Изменения касаются федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и запрещают использовать изображения культовых зданий, их узнаваемых частей и иных объектов с религиозными символами без самих символов в СМИ, при продаже товаров и в рекламе. Также новый порядок распространяется на государственные и муниципальные символы, знаки и эмблемы.

    Поправки ко второму чтению расширили список запрещенных действий, включив в него официальные геральдические знаки и их части. Исключения касаются случаев, если в определенный период времени на оригинале символы отсутствовали или если их воспроизведение ведет к осквернению символа.

    Председатель комитета Яна Лантратова напомнила, что это решение важно для журналистов, которым теперь разрешено публиковать изображения храмов без крестов, если на исторических фотографиях символ действительно отсутствовал.

    Депутат Игорь Антропенко отметил, что вера связана с добротой и милосердием, а любая спекуляция или оскорбление религии не может быть проигнорировано.

    Ранее в РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

    Член СПЧ Кирилл Кабанов выразил мнение, что продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники.

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    15 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ростовской области инициировали выплаты сотрудникам полиции, которые отказались от предложенных им взяток.

    Об инициативе поощрения сотрудников, отказавшихся от взяток, сообщил начальник управления МВД по региону Александр Речицкий, передает РИА «Новости». По его словам, полицейским компенсируют суммы, которые им предлагали взяткодатели во время совершения противоправных действий.

    Чиновник уточнил, что подобная мера направлена на формирование устойчивой антикоррупционной позиции среди сотрудников правоохранительных органов.

    «За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», – сказал он.

    В апреле пятеро полицейских из Подольска оказались под следствием по обвинению в получении и посредничестве при передаче взятки на сумму 15 млн рублей.

    В марте в Москве командир второго ОСБ ГАИ полковник Сергей Кобозев отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом за незаконную мигалку.

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    15 июля 2025, 23:20 • Новости дня
    В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры

    СМИ узнали о задержании в Екатеринбурге сына главы азербайджанской диаспоры

    В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером вторника в Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом – мера пресечения», – цитирует URA.RU. информатора.

    По его же данным, Шыхлински-младший около 20.30 был доставлен в здание регионального управления Следственного комитета России.

    По информации РБК, Мутвалы Шыхлински имеет адвокатский статус и состоит в Адвокатской палате Свердловской области. Это означает, что в его отношении действует особый порядок уголовного преследования м уголовное дело против него  могут возбудить по решению главы  местного управления СК РФ и надзирающего за ним прокурора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД. руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински был отпущен после проведения допроса в Екатеринбурге в начале июня.

    До этого в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

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