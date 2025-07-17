Победители конкурса «Это у нас семейное» потратили выигрыш на квартиру в центре Ростова

Tекст: Валерия Городецкая

Благодаря выигрышу они приобрели квартиру для дочери Юлии в историческом центре города и частично погасили ипотеку за московское жилье старшего сына Никиты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сначала мы хотели закрыть полностью ипотеку старшему сыну в Москве, а оставшуюся сумму внести в качестве первоначального взноса на квартиру для дочери в Ростове-на-Дону. Но в процессе поиска мы нашли очень хороший вариант и решили на семейном совете большую часть выигрыша потратить на покупку квартиры для дочери, которая стала студенткой, чтобы у нее было свое жилье. Оставшуюся часть было решено внести за ипотеку сына. Получается, что благодаря выигрышу ему придется платить банку в два раза меньше», – рассказала мама семейства Екатерина.

Новая квартира располагается рядом с домом родителей и младшего брата, а ее здание является объектом культурного наследия. Квартира уже отремонтирована и обставлена мебелью. Папа Сергей добавил, что удача помогла приобрести жилье с историей, так как дом принадлежал известному ростовскому купцу.

Команда семьи насчитывала шесть человек из трех поколений и активно участвовала во всех этапах конкурса. Старший сын Никита ради участия приезжал из Москвы. По словам Юлии, секрет успеха семьи – искренние отношения и совместный труд. Сейчас семья желает участникам второго сезона не думать о выигрыше, а радоваться совместному времени.

Во втором сезоне конкурса сертификаты на улучшение жилищных условий получат 60 семей по 5 млн рублей. Регистрация открыта на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. К участию приглашаются семьи из четырех и более человек, представляющие три поколения, с обязательным присутствием детей от 5 до 17 лет.