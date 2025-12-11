Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Лавров обвинил Британию, Францию и ФРГ в саботаже урегулирования на Украине
Британия, Франция и Германия намеренно мешают процессу урегулирования на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы МИД, эти страны делают «откровенные попытки сорвать урегулирование», передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский совместно с западными лидерами из Брюсселя, Берлина, Лондона и Парижа «пытаются всячески саботировать» усилия США и ряда других государств. Министр отметил, что они придумывают различные отговорки, чтобы, по его мнению, сбить американскую администрацию, в частности Дональда Трампа, с курса устойчивого и долгосрочного урегулирования.
«Все это хотят подменить какими-то придумками, лишь бы только ничего не предпринимать», – подчеркнул Лавров.
Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила Киев в попытке срыва мирного процесса атаками в Черном море.
Напомним, Британия и Германия входят в тройку наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Франция разделила четвертое место со Швецией.