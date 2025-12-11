Лавров обвинил Британию, Францию и ФРГ в саботаже урегулирования на Украине

Лавров: Британия, Франция и Германия пытаются сорвать урегулирование на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы МИД, эти страны делают «откровенные попытки сорвать урегулирование», передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский совместно с западными лидерами из Брюсселя, Берлина, Лондона и Парижа «пытаются всячески саботировать» усилия США и ряда других государств. Министр отметил, что они придумывают различные отговорки, чтобы, по его мнению, сбить американскую администрацию, в частности Дональда Трампа, с курса устойчивого и долгосрочного урегулирования.

«Все это хотят подменить какими-то придумками, лишь бы только ничего не предпринимать», – подчеркнул Лавров.

Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила Киев в попытке срыва мирного процесса атаками в Черном море.

Напомним, Британия и Германия входят в тройку наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Франция разделила четвертое место со Швецией.