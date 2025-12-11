Картина с первым изображением «Звездных войн» продана за рекордные 3,875 млн долларов

Картина с первым образом «Звездных войн» ушла с молотка за 3,875 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Первая в мире картина, изображающая киновселенную «Звездных войн», была продана на аукционе в Далласе за 3,875 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Автором работы стал художник Том Юнг, впервые его иллюстрация была опубликована в газетах 13 мая 1977 года, за считанные дни до премьеры культовой космической саги.

После этого изображение получило широкую известность: оно украшало вывески, журналы и театральные программы, отмечает агентство. Аукцион стартовал с миллиона долларов, однако интерес коллекционеров оказался настолько высок, что стоимость работы чуть не достигла четырёх млн.

Эта сумма стала рекордной для любого коллекционного предмета, связанного с франшизой Star Wars. «Звездные войны» остаются одним из самых заметных культурных явлений в современной истории, охватывая фильмы, сериалы, книги, комиксы и видеоигры, созданные по идее Джорджа Лукаса в 1970-х годах.

Напомним, 5 сентября в США продали световой меч Дарта Вейдера за 3,6 млн долларов.

Между тем режиссер Джордж Лукас купил особняк в Лондоне за 52,3 млн долларов, чтобы чаще бывать в Британии из-за недовольства политикой американского президента.