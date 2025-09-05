Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Световой меч Дарта Вейдера продан за 3,6 млн долларов в США
Hollywood Reporter: Световой меч Дарта Вейдера продан за 3,6 млн долларов на аукционе
На аукционе в Лос-Анджелесе световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в культовых фильмах саги, ушел с молотка за рекордные 3,6 млн долларов.
Световой меч Дарта Вейдера, использованный при съемках оригинальной трилогии «Звездных войн», был продан на аукционе в Лос-Анджелесе за 3,6 млн долларов, передает The Hollywood Reporter.
Это новая рекордная сумма для реквизита из легендарной франшизы. Аукцион организовал дом Propstore, специализирующийся на продаже культовых предметов кино, отмечает ТАСС.
Стартовая цена лота составляла 500 тыс. долларов, а итоговую стоимость меча без учета комиссии оценили в 2,9 млн долларов. Как уточняет издание, это единственный световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии, проданный на аукционе. Реквизит использовался Дэвидом Поулзом и дублером во время съемок фильмов «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983).
Кроме того, на аукционе был продан световой меч, принадлежавший дублеру Хэйдена Кристенсена, который играл роль молодого Дарта Вейдера в фильмах 1999–2005 годов.
На торгах также появилась экипировка Индианы Джонса – хлыст и ремень, использованные в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), за которые заплатили почти 500 тыс. долларов.
