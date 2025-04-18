Гослинга утвердили на главную роль в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель»

Выход нового эпизода франшизы «Звездные войны» с Гослингом запланировали на 2027 год

Tекст: Ирма Каплан

Актер Райан Гослинг и режиссер Шон Леви станут хедлайнерами нового эпизода «Звездных войн» под названием «Звездные войны: Звездный истребитель», производство которого начнется осенью этого года, а выход запланирован на 28 мая 2027 года, сообщает портал Variety.

Сценарий эпизода написал Джонатан Троппер, известный по работе над «Проектом Адам» и сериалом Apple TV+ «Твои друзья и соседи».

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и главный креативный директор Дэйв Филони представили проект на ежегодном мероприятии Star Wars Celebration в Токио. Леви и Гослинг тоже были там, причем Гослинг – в кепке с надписью «Никогда не говори мне о шансах».

«Здесь так много творчества и воображения, так много любви. Это такое прекрасное напоминание о том, как много для нас могут значить фильмы, особенно эти фильмы. Сила – таинственная вещь, но, поскольку я здесь, эта сила – фанаты. Все, на что мы можем надеяться, это: «Да пребудут с нами фанаты», – сказал Гослинг восторженной аудитории.

Новый фильм франшизы расскажет о персонажах и событиях, происходящих через пять лет после картины «Звездные войны: Эпизод IX – Скайуокер. Восход». Это будет дебют Гослинга во франшизе, которая обещает стать значительным шагом в его карьере после таких успешных проектов, как «Барби» и «Бегущий по лезвию 2049».

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