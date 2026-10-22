За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.12 комментариев
Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
Президент Владимир Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.
Украинцы – очень близкий России народ, заявил Путин «Вестям». Глава государства подчеркнул исключительное сходство русских и украинцев.
«Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы», – сказал президент.
Ранее в четверг Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России указал на фактический запрет русского языка на Украине.
До этого глава государства заявил о заинтересованности большинства украинских граждан в поддержании дружеских отношений с Россией.