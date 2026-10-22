Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинцы – очень близкий России народ, заявил Путин «Вестям». Глава государства подчеркнул исключительное сходство русских и украинцев.

«Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы», – сказал президент.

Ранее в четверг Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России указал на фактический запрет русского языка на Украине.

До этого глава государства заявил о заинтересованности большинства украинских граждан в поддержании дружеских отношений с Россией.