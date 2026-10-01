Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин: Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость
Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость, заявил президент Владимир Путин.
«Российская экономика, финансовая система демонстрируют устойчивость. Макроэкономика стабильна абсолютно», – заявил глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».
Путин также отметил, что в стране существуют определенные проблемы, требующие решения. Однако, по его словам, подобные вопросы характерны для любого региона мира. Россия успешно преодолевает возникающие в экономике сложности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на пленарной сессии клуба «Валдай».
В июле Владимир Путин отметил устойчивое состояние отечественной экономики на фоне внешних атак.
Месяцем ранее представитель Кремля подтвердил абсолютную обеспеченность макроэкономической стабильности в стране.