Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Лавров указал на невозможность украинских ударов без поддержки США и Британии
Украинские военные не смогли бы наносить удары по российской территории без прямого содействия со стороны Соединенных Штатов и Британии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» обратил внимание на позицию западных стран в текущем конфликте, передает ТАСС.
«Господин Кир Стармер вообще говорил, что переговоры не нужны», – отметил глава МИД России. По его словам, западные государства не просто рассуждали, а предпринимали конкретные шаги для эскалации ситуации.
Лавров подчеркнул, что иностранные союзники делали все возможное для наращивания террористической активности Киева. Министр добавил, что без прямой американской помощи в наведении и получении данных для целеуказания осуществлять подобные удары по России было бы невозможно.
Британские военные специалисты оказывают поддержку ВСУ при атаках вглубь территории нашей страны.
Глава МИД Сергей Лавров назвал Украину полностью беспомощной без помощи Лондона.