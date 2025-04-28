The National Interest назвал Ту-160М неуязвимым для ВСУ стратегическим самолетом

Tекст: Вера Басилая

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М вызывает серьезные опасения у американских экспертов, передает РИА «Новости», ссылаясь на материал журнала National Interest.

В публикации отмечается, что массовое производство Ту-160М способно изменить ход конфликта на Украине, поскольку у Киева отсутствуют эффективные средства противодействия этим самолетам.

Журнал подчеркивает, что российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от стран НАТО, способен модернизировать стратегическую авиацию и получать новые преимущества.

В публикации говорится, что Ту-160М вобрал в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения – крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 «Кинжал».

Особое внимание издание уделило тому, что Ту-160М сохраняет преимущества своего предшественника, а его боевая мощь позволяет эффективно подавлять украинскую ПВО. В материале бомбардировщик назвал российскую разработку мощнейшим «грузовиком», который сбрасывает свой смертоносный ракетный груз на украинские цели, подавляя любую оборону».

Ту-160 – основной стратегический ракетоносец дальней авиации, предназначенный для нанесения ударов по важнейшим целям на больших расстояниях. Модернизация и воспроизводство модернизированной версии Ту-160М осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее американский портал назвал самолет Ту-160 мощной и опасной платформой благодаря его возможностям, несмотря на то, что ВВС ряда стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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