Американцы выразили восхищение бомбардировщиком Ту-160

Авторы обзора российского Ту-160 восхитились красотой и мощью бомбардировщика

Tекст: Ирма Каплан

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) – это ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, который может нести обычные боеприпасы и ядерное оружие, пишет американский портал 19FortyFive.

«Ту-160 был последним бомбардировщиком, разработанным для советских ВВС, и единственным российским бомбардировщиком, разработанным с оборонительным вооружением. Blackjack может нести до 13 крылатых ракет в обычном режиме... Он мог проникать на территорию противника на высокой скорости и высоте», – говорится в статье Стива Балестриери, прапорщика войск спецназначения США.

Он напоминает, что Ту-160 способен летать при любой погоде, в любое время суток. Для этого он использует дистанционное управление, оснащен трехстоечным шасси, хвостовым колесом и тормозным парашютом.

«Ядерная миссия Ту-160 очевидна даже в схеме окраски... Русские прозвали самолет "Белым лебедем". Яркий белый цвет будет отражать интенсивную вспышку ядерного взрыва, обеспечивая большую защиту как бомбардировщику, так и экипажу», – пояснил автор.

По словам Балестриери, в России крылатую машину ценят и берегут, используя для стратегических задач и редко – в бою.

«У многих российских экспертов есть емкое и всеобъемлющее описание бомбардировщика: незаменимый», – отметил он.

Ранее, в феврале 2024 года, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Ту-160 называют «Грозный "Белый лебедь"».

Как писала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, Минобороны России получило очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, прошедших полный цикл заводских испытаний и прибывших на аэродром базирования.