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    Конфликт Моди со Сталиным вскрывает глобальные планы Индии
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson
    Армения, Грузия и Словакия поддержали антироссийскую резолюцию ООН
    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
    Россия и Украина провели обмен телами военных
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    5 комментариев
    19 апреля 2025, 08:17 • Новости дня

    ОАК передала партию новых Су-34 Минобороны России

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России получило очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, прошедших полный цикл заводских испытаний и прибывших на аэродром базирования.

    Объединенная авиастроительная корпорация вручила Министерству обороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС.

    В ходе проверки специалисты оценивали работу оборудования и систем управления в различных режимах. После завершения тестов самолеты совершили перелет на аэродром, где будут базироваться.

    Су-34 – тактический фронтовой бомбардировщик, который поступает на вооружение российских военных. После передачи самолеты прибыли на место постоянной дислокации, где будут эксплуатироваться по назначению.

    В марте первые в этом году многофункциональные истребители Су-35С, изготовленные Объединенной авиастроительной корпорацией, прибыли на аэродром базирования после успешного прохождения заводских испытаний и тестов Минобороны. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для специальной военной операции на Украине.

    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

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    18 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Отечественная рок-группа «Бахыт-Компот» презентовала новый клип на песню «На русском обугленном танке», выполненную в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина.

    Лидер группы Вадим Степанцов рассказал, что это один из немногих случаев, когда он написал песню не на свои стихи, передает Рен-ТВ.

    Основой композиции стали строки, сочиненные его знакомым. Несмотря на это, тематика песни оказалась близка Степанцову, так как группа часто выступала для бойцов на фронте.

    Степанцов отметил, что песня выполнена в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина. Она представляет собой сатиру, созданную для поднятия настроения бойцам.

    Анимация для клипа была создана художником, другом Степанцова, который трудился над проектом около года.

    Это уже второй клип, который он создает для группы. Премьера вызвала радость фанатов, несмотря на простоту его визуального исполнения.

    Кроме того, лидер группы отметил возросшую популярность «Бахыт-Компота», поскольку коллектив все чаще приглашают на различные фестивали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

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    18 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

    Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

    Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

    Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

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    18 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России

    Группа Raiffeisen Bank Int. остановила продажу российского подразделения

    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России
    @ Alex Halada/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская группа Raiffeisen Bank International приостановила продажу российского подразделения на фоне сближения Москвы и Вашингтона, а также из-за неопределенности на мировом рынке, пишет FT.

    Группа Raiffeisen Bank International (RBI), которая продолжает работать в России, временно прекратила попытки продать свое подразделение на фоне сближения России и США и неопределенности рынков из-за пошлин США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    «Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться», – сообщили информаторы издания.

    Они напомнили, что RBI в 2022 году подвергся давлению со стороны регулирующих органов и правительств иностранных государств, включая ЕС и США, с требованием продать свой бизнес в России. Сложная сделка по продаже была приостановлена после того, как российский суд заморозил акции российской «дочки» «Райффайзенбанка», а позже наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро в качестве компенсации ущерба, сказано в материале.

    FT отмечает, что в заявлении RBI говорится о «продолжении» процесса продажи, но добавляется, что судебное разбирательство приостановило исполнение любых сделок.

    «В настоящий момент акции RBI в «Райффайзенбанке» в России заблокированы, поэтому сделка на данный момент невозможна», – заявили в RBI.

    По данным RBI, усилия по сворачиванию бизнеса все еще предпринимаются в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

    Raiffeisen, который является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG, представлен в России с 1996 года. Это одна из крупнейших банковских групп Австрии.

    Газета ВЗГЛЯД в марте разбиралась, почему западные инвесторы – покупатели российских ценных бумаг – потирают руки в ожидании приближения отмены антироссийских санкций и не торопятся уходить с российского рынка. Красноречивый пример – котировки акций Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с «дочкой» в Москве, которые выросли на Венской фондовой бирже на 25%.

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    18 апреля 2025, 09:32 • Новости дня
    Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции
    Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия, передает Bloomberg.

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна обратиться к Франции для включения в программу ядерного зонтика и продолжить контакты с США по вопросу предоставления ядерного оружия, передает Bloomberg,

    «Я считаю, мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими», – сказал Дуда.

    В марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил парламенту, что Варшава ведет «серьезные переговоры» по предложению президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

    Попытки Дуды лоббировать предыдущую администрацию США на предмет участия Варшавы в программе ядерного обмена не дали никаких результатов. Защищая свои усилия, Дуда ранее заявлял, что роль НАТО заключается в том, чтобы противостоять «агрессивному поведению России». В частности, он указывал на размещение Москвой в 2023 году части тактического ядерного оружия в Беларуси, напомнило агентство.

    «Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ очень прост. Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию», – предлагал польский президент.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Дуда призвал США переместить ядерное оружие в Польшу, что обеспечит большую безопасность для региона. На это из Вашингтона ответил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

    Ранее Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса.

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    18 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Иран сообщил о скорой ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что иранский парламент (меджлис) в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был ратифицирован Государственной думой. Мы это приветствуем. В скором времени будет осуществлена его ратификация иранским парламентом – Меджлисом», – сказал Арагчи, передает ТАСС.

    Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова содействовать возможным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, если они будут взаимоприемлемыми и учтут законные интересы Ирана. «Мы приветствовали стремление, насколько можем судить, к достижению объективных, взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Ираном и Соединенными Штатами», – заявил Лавров.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

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    19 апреля 2025, 05:31 • Новости дня
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии

    Tекст: Денис Тельманов

    Юристы заявили о необходимости проверки утверждений пассажиров о возможном злонамеренном характере пожара после жесткой посадки российского самолета в Анталье, ссылаясь на коллективный иск.

    Как передает РИА «Новости», адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы нескольких пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», сообщил о подаче коллективных исков против российского перевозчика и его представительства в Стамбуле, а также против экипажа.

    Гюрол подчеркнул, что истцы настаивают на расследовании возможного злого умысла, включая обвинения в мошенничестве и умышленной аварии. В исках фигурируют статьи турецкого уголовного кодекса об угрозе общественной безопасности и мошенничестве ради страховых выплат.

    В сообщении юрист добавил: «Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам».

    Ранее в авиакомпании «Азимут» поясняли, что пожар не возник непосредственно на борту, а произошло возгорание топлива, вытекшего на бетон после деформации топливного бака вследствие грубой посадки. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению через две минуты после сигнала, все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы за семь минут. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов из-за происшествия, вылеты перенаправлялись на военную ВПП.

    Инцидент произошел вечером 24 ноября 2024 года при посадке рейса Сочи-Анталья. По данным Росавиации, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, ущерб оценен предварительно не менее чем в один миллион рублей. В самой авиакомпании причиной указывают непрогнозируемый сдвиг ветра.

    Позднее последовали внеплановые проверки в «Азимуте» и четырех аэропортах, специалисты проверили летную годность и безопасность самолетов перевозчика. Представитель «Азимута» сообщил, что компания проходит пять-шесть инспекций ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Азимут» опровергла сообщения турецкого СМИ о пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 до инцидента в Анталии, заявив, что они не соответствуют действительности, шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии ради страховой выплаты и подали иск в Анталье, а Ространснадзор в связи с возгоранием двигателя самолета в Анталье намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.

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    18 апреля 2025, 23:28 • Новости дня
    Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Старший сын главы Чечни стал почетным гражданином Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Звание почетного гражданина Грозного было присвоено старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.

    Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

    Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

    Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

    По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кровной клятве, данной на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, отомстить за его смерть, которая была исполнена после ликвидации Сулеймана Имурзаева.

    Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина региона ради карьеры в моде.

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

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    19 апреля 2025, 02:10 • Новости дня
    Миронов предложил создать комиссию по реабилитации начальника «Смерш» Абакумова

    Миронов выступил за реабилитацию начальника «Смерш» Виктора Абакумова

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Миронов заявил о необходимости реабилитации репрессированного начальника контрразведки «Смерш» Виктора Абакумова, предложив создать для этого специальную комиссию из сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков.

    Как сообщает РИА «Новости», лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой создать специальную комиссию для пересмотра дела начальника советской военной контрразведки «Смерш» Виктора Абакумова. Миронов подчеркнул, что Абакумов был репрессирован и расстрелян после войны, несмотря на выдающиеся заслуги, в том числе по борьбе с бандеровским подпольем, и его имя было незаслуженно забыто.

    По словам политика, «это ничто иное, как искажение истории и забвение памяти о героях Великой Отечественной войны». «Это несправедливо и даже недопустимо!», – подчеркнул лидер справедливороссов.

    Миронов напомнил, что вопрос о реабилитации Абакумова поднимался еще в 90-е, но так и не был решен.

    По словам Миронова, недавно эта тема вновь обсуждалась на встрече с представителями ФСБ, что свидетельствует о широкой поддержке инициативы. Депутат считает, что создание межведомственной комиссии с участием сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков позволит объективно рассмотреть вопрос и восстановить справедливость. Реабилитация Абакумова, по мнению парламентария, укрепит патриотизм и государственность в год юбилея Великой Победы.

    Главное управление контрразведки «Смерш» было создано 19 апреля 1943 года и подчинялось непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину, а его первым начальником стал Виктор Абакумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принято решение опубликовать архивные документы особой важности о контрразведке «Смерш» к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

    В частности, «Смерш» летом 1944 года сорвал вооруженный мятеж украинских националистов, проникших в Красную армию.

    Глава комиссии по расследованию расстрела польских офицеров в Катынском лесу профессор Герхард Бутц минимум дважды фальсифицировал результаты экспертиз согласно рассекреченным материалам ФСБ.

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    18 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries

    Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries в Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тверской области расследуется уголовное дело о мошенничестве при строительстве складского комплекса Wildberries, ущерб от завышения объемов работ по перемещению грунта составил более 14 млн рублей.

    Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве склада Wildberries было возбуждено в начале апреля на основании материалов доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УМВД по Тверской области, передает «Интерфакс».

    По данным правоохранительных органов, неустановленные лица завысили объемы работ по перемещению и разработке грунта, чем нанесли ООО «Вайлдберриз» ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

    В полиции сообщили, что с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент», подконтрольного Владиславу Бакальчуку, заключало договоры на перемещение грунта с «заведомо завышенным объемом».

    В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ подтвердили расследование уголовного дела и заявили о готовности оказать МВД необходимое содействие: «Мы подтверждаем информацию о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве компанией "ВБ Девелопмент" склада Wildberries в Тверской области. Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие».

    В «ВБ Девелопмент» в ответ заявили, что не получали официальных обращений от правоохранительных органов и полагают, что инициатором расследования выступило само ООО «Вайлдберриз». В компании подчеркнули, что «ВБ Девелопмент» выполняло функции технического заказчика и является таким же потерпевшим, как и заказчик строительства. Генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов отметил: «Ни одни выплаты без согласования с сотрудниками Wildberries не производились за всю историю строительства складов во всех регионах России».

    Накануне Савеловский суд Москвы встал на сторону Татьяны Ким в деле о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком, передав ей оставшуюся однопроцентную долю в ООО «Вайлдберриз» и сделав ее единственным владельцем компании.

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    19 апреля 2025, 01:17 • Новости дня
    Politico сообщило о скором уходе главы аппарата шефа Пентагона Каспера

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава аппарата американского министра обороны Джо Каспер в ближайшие дни уйдет с занимаемой должности и перейдет на новую работу в том же ведомстве, при этом кадровые перестановки продолжаются.

    Как отмечает издание Politico, Каспер вскоре покинет пост начальника аппарата министра обороны США Пита Хегсета и займет другую должность в структуре министерства. Высокопоставленный представитель администрации уточнил, что кадровые перестановки в Пентагоне продолжаются на фоне расследования утечек секретных данных.

    Ранее, по информации Politico, министерство обороны временно отстранило от службы как минимум трех сотрудников из-за расследования сливов секретной информации, включая данные по Украине.

    В административный отпуск были отправлены глава аппарата заместителя министра обороны Колин Кэррол, заместитель главы аппарата шефа Пентагона Дэрин Селник и советник министра обороны Дэн Колдуэлл.

    В ведомстве сейчас проходит масштабное расследование по факту утечек сведений о военных планах в отношении Панамского канала, размещении еще одного американского авианосца в Красном море, а также данных о посещении Пентагона Илоном Маском и о сборе разведданных для Украины.

    Также, по данным The Washington Post, недавно пресс-секретарь Пентагона Джонатан Эллиот был снят с должности и переведен на другую работу. Газета The Hill уточняла, что Эллиот уйдет в отставку и полностью покинет министерство до конца текущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советника министра обороны США Дэна Колдуэлла отправили в административный отпуск из-за подозрений в утечке информации.

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал Пентагона для сокращения количества штатных должностей.

    Американская организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование мессенджера Signal для обсуждения служебных дел.

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