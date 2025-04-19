Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.0 комментариев
ОАК передала партию новых Су-34 Минобороны России
Минобороны России получило очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, прошедших полный цикл заводских испытаний и прибывших на аэродром базирования.
Объединенная авиастроительная корпорация вручила Министерству обороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС.
В ходе проверки специалисты оценивали работу оборудования и систем управления в различных режимах. После завершения тестов самолеты совершили перелет на аэродром, где будут базироваться.
Су-34 – тактический фронтовой бомбардировщик, который поступает на вооружение российских военных. После передачи самолеты прибыли на место постоянной дислокации, где будут эксплуатироваться по назначению.
В марте первые в этом году многофункциональные истребители Су-35С, изготовленные Объединенной авиастроительной корпорацией, прибыли на аэродром базирования после успешного прохождения заводских испытаний и тестов Минобороны. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для специальной военной операции на Украине.