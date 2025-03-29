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Стало известно о поставке первых в этом году истребителей Су-35 в войска
Первые в этом году многофункциональные истребители Су-35С, изготовленные Объединенной авиастроительной корпорацией, прибыли на аэродром базирования после успешного прохождения заводских испытаний и тестов Министерства обороны РФ.
Telegram-канал Ростеха сообщил о передаче первых в 2023 году истребителей Су-35С в войска. Самолеты были изготовлены Объединенной авиастроительной корпорацией и после заводских испытаний совершили перелет на аэродром базирования.
Су-35С представляет собой многофункциональный истребитель поколения 4++. Он оснащен двумя двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги, что значительно улучшает его летно-технические характеристики. Самолеты были высоко оценены летчиками за передовые вооружения и информационно-прицельные системы большого радиуса действия. По словам первого заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова, Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе и уничтожения различных целей.
Машины прошли полный цикл заводских испытаний и были приняты техническим составом. Летчики Министерства обороны России протестировали самолеты в различных рабочих режимах. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что первоочередная задача корпорации – наращивание темпов производства востребованной военной техники, в том числе Су-34, Су-35 и Су-57, с увеличением объемов выпуска в текущем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для специальной военной операции на Украине.