  • Новость часа«Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрет экспорта бензина стал опасен
    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    Украина ударила ракетами ATACMS по Луганску
    Кремль осудил петицию на сайте Зеленского о вводе войск НАТО на Украину
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    15 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    5 комментариев
    8 мая 2024, 13:43 • Новости дня

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты, произведенные на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина, успешно прошли цикл испытаний и перелет к месту базирования.

    Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что комсомольский завод вышел на ритмичное производство Су-35С в рамках программы нынешнего года. Это уже вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Предприятие в срок выполняет свои обязательства по поставкам новой авиатехники и работает над созданием новых партий истребителей Су-35 и Су-57, приводятся его слова в Telegram-канале ОАК.

    Слюсарь также подчеркнул, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, которому в этом году исполняется 90 лет, является одним из самых передовых предприятий ОАК. Произошло это, по его словам, благодаря внедрению передовых технологий, освоению новых типов техники и развитию компетенций завод обладает хорошо оснащенной производственной базой, эффективными технологическими процессами и высоким уровнем производственной культуры. Это позволяет создавать отличные самолеты для российской армии, внося свой вклад в общую победу, как делали авиастроители в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул он.

    В апреле Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил, что изготовил и передал Минобороны первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

    Коментарии (50)
    6 мая 2024, 23:26 • Новости дня
    Шольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи Украине

    Олаф Шольц сообщил договоренностях в ЕС использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Украине

    Шольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе достигнута договоренность об использовании доходов от замороженных российских активов.

    «У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов», – приводит слова Шольца ТАСС

    По словам Шольца, речь идет о значительной сумме, которая составляет несколько миллиардов евро в год. Около 90% этих средств планируется использовать для военных нужд Украины. При этом Киев не будет обязан закупать оружие в Европе, подчеркнул канцлер ФРГ.

    Ранее посол Германии на Украине анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е, а также новых систем ПВО малого радиуса действия Skynex.

    Коментарии (44)
    6 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, заявили в Минобороны.

    В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Маневры, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

    В ходе учения, сообщили в МО, будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

    Коментарии (49)
    6 мая 2024, 17:40 • Новости дня
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    ЕС призвал Россию к деэскалации напряженности после объявления Москвой ракетных учений, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано также назвал действия России «безответственными», передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям, отметили, что западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности.

    Коментарии (39)
    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Коментарии (22)
    7 мая 2024, 00:38 • Новости дня
    На экипировке ликвидированного в ЛНР наемника найден шеврон с французским флагом

    Tекст: Денис Тельманов

    На одном из тел в захваченном силами Вооруженных сил России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции. Об этом свидетельствует видеозапись осмотра.

    «На одном из трупов несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари», – приводит описание видеозаписи РИА «Новости».

    Отмечается, что кадры были сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил России под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция направила на Украину солдат Иностранного легиона.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню сообщил, что отправка французских военных на Украину создаст проблемы для самой Франции.

    При этом в МИД Франции заявили, что сведения о том, что Франция направила военных на Украину, являются недостоверными.

    Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленная на подрыв поддержки» украинским властям.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

    Коментарии (13)
    6 мая 2024, 07:19 • Новости дня
    УВЗ отправил в войска два эшелона танков

    «Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

    УВЗ отправил в войска два эшелона танков
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в Министерство обороны России, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как говорится в сообщении, ко Дню Победы УВЗ отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв», при этом неделей ранее в армию ушел эшелон с партией танков Т-72Б3М, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что коллектив завода в круглосуточном режиме обеспечивает ВС России боевой техникой и в срок выполняет планы гособоронзаказа.

    Ранее на Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин.

    Коментарии (21)
    6 мая 2024, 06:10 • Новости дня
    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли

    Дмитрий Киселев потребовал расследовать убийство военкора Рассела Бентли с позвыным «Техас»

    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.

    «Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – сказал Киселев, передает РИА «Новости»

    Напомним, что в середине апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели Рассела Бентли в Донецке.

    Американец с российским гражданством, известный под позывным «Техас», в 2014 году присоединился к ополчению ДНР и участвовал в боевых действиях.

    Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в убийстве Бентли.


    Коментарии (7)
    6 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского военного в каске СС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один из самых эффективных российских снайперов в зоне спецоперации рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, носившего немецкую каску времен войны с эмблемой СС.

    «Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на ней нарисованы руны СС», – приводит слова снайпера ТАСС

    В качестве доказательства ликвидации его группа каску забрала, и теперь хранится в «музее трофеев».

    Ранее сообщалось, что ликвидированного ФСБ диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».


    Коментарии (16)
    6 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу

    Военный эксперт: Россия посылает четкий сигнал в ответ на милитаристские заявления Запада

    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне заявлений о возможном вводе войск НАТО в зону СВО, а также о «допустимости» ударов по территории России западным оружием, Минобороны посылает Западу четкий сигнал. Цель – предупредить эскалацию конфликта вокруг Украины. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны анонсировало проведение учений с нестратегическим ядерным оружием.

    «Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    Он объясняет: на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость. «США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта. Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализировал собеседник.  

    По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выскажут понимание в связи с решением Москвы. США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России», – считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

    Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. В ходе учений планируется отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

    «Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе военного ведомства.

    Как отметил Дмитрий Медведев, подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине. «Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И увы, не на территории Украины», – написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что учения нестратегических ядерных сил, которые анонсировало Минобороны, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте. По его словам, учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон ранее заявил, что Париж не исключает возможности отправки военного контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта». В свою очередь Кэмерон счел приемлемыми удары британским оружием по российской территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связана милитаристская риторика Лондона и Парижа.

    Коментарии (5)
    6 мая 2024, 22:45 • Новости дня
    ВСУ выпустили три ракеты по Крымскому мосту

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Крымского моста три ракеты, которые были замечены над Бердянском.

    «В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатые ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», – сообщает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Отмечается, что в момент фиксации ракет над Румынией дежурил американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon.

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз не исключает возможности нанесения Украиной удара по Крымскому мосту, рассматривая это в контексте права на самозащиту, заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

    Он отметил, что для ЕС понятно, что «Украина борется за свое выживание и имеет законное и международно признанное право на самозащиту».

    Коментарии (4)
    6 мая 2024, 01:17 • Новости дня
    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Иванов попросил о домашнем аресте

    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Тимур Иванов попросил о домашнем аресте

    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Иванов попросил о домашнем аресте
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты обвиняемого в получении взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова просят Мосгорсуд отменить решение о заключении под стражу и перевести своего подзащитного под домашний арест. Аппеляционная жалоба будет рассмотрена 8 мая.

    «Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – рассказал «Коммерсанту» Денис Балуев.

    Отмечается, что на время следствия отстраненный от должности Иванов будет участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». 

    Балуев рассказал, что защита планирует сделать упор на данные о личности обвиняемого, который является отцом пятерых детей, имеет звание героя ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации.

    Адвокаты также не исключают возможности предложить за господина Иванова залог.

    Тимуру Иванову вменяется в вину получение взятки на сумму не менее 1,185 млрд руб. в 2018–2023 годах.

    Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале прошлого года. Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса были указаны в декларации Иванова за 2019 год, однако, по данным ГИБДД и сервиса «Авто.ру», в феврале 2023 года собственником стала бывшая супруга Иванова.

    Иванов также переписал мотоцикл на отца за год до ареста.

    Коментарии (50)
    7 мая 2024, 05:57 • Новости дня
    Стали известны сроки испытания боевого ледокола «Иван Папанин»

    Боевой ледокол «Иван Папанин» начал подготовку к испытаниям, запланированным на июнь

    Стали известны сроки испытания боевого ледокола «Иван Папанин»
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 готовится к выходу на заводские ходовые испытания, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

    «На днях ледокол вышел из дока, где ему обновили окраску корпуса. Сейчас он находится у причальной стенки предприятия», – передает ТАСС слова источника.

    Отмечается, что корабль выйдет на заводские испытания, ориентировочно, в июне

    Экипаж корабля прошел специальную подготовку для эксплуатации техники и вооружения в арктических условиях.

    Корабли проекта 23350 способны преодолевать льды толщиной 1,7 метра и могут быть оснащены артиллерийской установкой и ракетами.

    Ранее сообщалось, что экипаж первого боевого ледокола проекта 23550 «Иван Папанин» завершил заселение на корабль, его готовят к выходу в море для заводских ходовых испытаний.

    Отмечается, что заселение экипажа проходило поэтапно и является важным шагом перед выходом ледокола на заводские ходовые испытания.

    Коментарии (10)
    6 мая 2024, 22:30 • Новости дня
    СМИ рассекретили планы удара ВСУ по территории России ракетами и беспилотниками

    RT сообщил о готовящемся ударе ВСУ по территории России с использованием дронов и дальнобойных ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ готовится 7 мая в 6 утра нанести удар по территории России с применением десятков беспилотников и дальнобойных ракет. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

    «По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет», – сообщает RT в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что сначала украинцы планируют запустить дроны, «чтобы израсходовать ресурс ПВО», а затем ударить по согласованной заранее цели ракетами.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки дронами на машины ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области погибли семь человек. Эту информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Коментарии (0)
    7 мая 2024, 03:42 • Новости дня
    «Курганмашзавод» поставил в войска партию модернизированных БМП-3

    «Курганмашзавод» поставил в войска партию модернизированных БМП-3 с защитой от дронов

    «Курганмашзавод» поставил в войска партию модернизированных БМП-3
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха, поставил Министерству обороны России новую партию военной техники, модернизированной с учетом опыта СВО, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    «Боевые машины десанта направлены в войска с опережением плана. Специалисты предприятия проанализировали опыт специальной военной операции и усовершенствовали БМП-3», – приводит сообщение завода ТАСС

    Отмечается, что в войска поступили боевые машины пехоты БМП-3 с усовершенствованной защитой, включая маскировочные комплексы «Накидка», а также боевые машины десанта БМД-4М.

    «Накидка» представляет из себя огнеупорные покрывала, которые снижают заметность машины в тепловом и радиоспектрах.

    В пресс-службе отметили, что техника получила комплекты дополнительной защиты, в том числе от атак с воздуха.

    В апреле «Курганмашзавод» досрочно изготовил комплекты дополнительной защиты для БМП-2 – противокумулятивные решетки и бронеэкраны.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков.

    Танки Т-80БВМ нового образца теперь оснащаются комплексом «Накидка» и защитным козырьком уже на конвейере.

    Коментарии (0)
    Главное
    Нарышкин сообщил детали расследования теракта в «Крокусе»
    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
    Тбилиси перечислил сходства акций радикалов в Грузии с «Майданом»
    Коломойскому на Украине предъявили обвинение в организации убийства
    Киев начал тайно вывозить тела погибших из Часова Яра
    ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива
    Американскому солдату во Владивостоке предъявлено обвинение в краже

    Запрет экспорта бензина стал опасен

    Минэнерго предлагает вернуть экспорт бензина, чтобы избежать его дефицита на нашем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Притом вводили этот запрет с аналогичной целью – чтобы не допустить дефицита и следом роста цен. Как так получается, что для борьбы с дефицитом бензина нужен то запрет, то разрешение на его экспорт? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин поставил себе цели на новый президентский срок

    Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. В ходе инаугурации российский лидер дал присягу народу и выступил с речью, где озвучил ключевые приоритеты своей работы. Церемония также включала смотр Кремлевского полка и благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Эксперты считают, что инаугурация показала, какие ценности Россия будет отстаивать и продвигать в будущем. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит туристический суверенитет

    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленского хотят устранить свои

    СБУ заявила о срыве попытки покушения на Владимира Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны. По версии СБУ, они якобы были завербованы ФСБ. Однако версия о причастности российских спецслужб вызвала вопросы даже внутри Украины. Как полагают эксперты, в Киеве началась ожесточенная борьба в ближайшем окружении Зеленского, и эта ситуация все больше напоминает заговоры против Адольфа Гитлера в фашистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............