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    Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    41 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    45 комментариев
    7 октября 2026, 08:20 • Новости дня

    Украинские военные замаскировали мины под бытовые предметы под Харьковом

    Отступающие под Харьковом бойцы ВСУ спрятали мины в предметах обихода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска при отступлении на харьковском направлении начали минировать гражданские объекты и маскировать взрывные устройства под предметы обихода, сообщил командир взвода инженерно-саперной роты с позывным Ким.

    Командир взвода инженерно-саперной роты группировки войск «Север» рассказал, что отступающие подразделения оставляют смертельные ловушки, в том числе замаскированные под кору деревьев или обычные вещи. Об этом пишет РИА «Новости».

    «В последнее время они стали чаще минировать, наверное, из-за того, что у них на линии фронта оборона проваливается. Наши успешно продвигаются вперед, поэтому они решили бить по гражданским. Либо минировать для того, чтобы пострадало гражданское население», – сообщил Ким.

    Сапер добавил, что противник оставляет взрывные устройства в уцелевших зданиях и на опорных пунктах, рассчитывая на подрыв наступающих сил. Для защиты личного состава в войсках проводят специальное обучение по тщательному осмотру любых укрытий перед входом.

    В качестве примера маскировки командир привел случай, когда обнаружил мину, спрятанную под белым полотенцем на открытой местности между лесополосами. Взрывные устройства также намеренно скрывают так, чтобы их не смогли заметить мирные жители или неподготовленные люди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Брянской области сообщили об участившихся сбросах мин в лесах.

    В понедельник два человека подорвались на взрывном устройстве в Курской области.

    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    6 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов принял решение отправиться на военную службу в зону проведения специальной военной операции.

    «Как офицер запаса Вооруженных сил Российской Федерации я принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны… С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции», – заявил политик в видеообращении на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Парламентарий выразил уверенность, что накопленный опыт работы в Государственной думе обязательно поможет ему на передовой. Он также добавил, что идет вперед ради Родины, народа и президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле петербургский депутат Александр Малькевич отправился в зону проведения спецоперации.

    В сентябре более 80 ветеранов боевых действий получили мандаты депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки участников спецоперации.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России

    Замминистра обороны Евкуров передал Звезду Героя России семье командира Гаспаряна

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в зоне спецоперации на Украине командира батальона «Арбат» Айка Гаспаряна.

    В церемонии награждения в Министерстве обороны приняли участие отец бойца Арсен Гаспарян и его невеста Виктория, которым вручили медаль и грамоту. На встрече также присутствовали представители добровольческой бригады «Арбат», передает ТАСС со ссылкой на Союз армян России.

    Участники мероприятия поддержали инициативу о проведении соревнований по стрельбе имени Гаспаряна.

    Командир отдельного батальона спецназначения Добровольческого корпуса, состоявший в совете и правлении Союза армян России, погиб в зоне спецоперации в феврале. В октябре у него должен родиться сын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир батальона «Арбат» Гаспарян погиб при выполнении задания.

    В августе прошлого года глава подразделения Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве.

    В начале прошлого года создатель батальона пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

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    6 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре в Одесской области, сообщило Минобороны.

    ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило ведомство в Max.

    В результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка и сухогруз с грузами двойного назначения в порту Черноморск.

    Кроме того, в порту Измаил российские беспилотники поразили объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково.

    В воскресенье эксперт заявил, что потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

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    6 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Голубково в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Голубково в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Дибровы, Ивановки Днепропетровской области, Вольнянки и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Благодатовки, Изюма, Червоного Оскола Харьковской области и Маяков Донецкой Народной Республики.

    Потери ВСУ при этом составили до 235 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Краматорска, Красного Молочара и Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Белозерского, Марьевки, Роганского, Святогоровки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты «Добропольская». В течение прошедших суток были освобождены 52 здания, уничтоженыдо 20 украинских военнослужащих.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за этот период составили свыше 535 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска зачистили от противника запорожскую Самойловку.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

    В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

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    6 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расчеты ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ударили по Северному мосту в украинской столице, сообщило Минобороны.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, сообщило министерство, передает ТАСС.

    Объект обеспечивал переброску украинских войск и логистику при поставке военных грузов.

    Ранее очевидцы распространили в сети многочисленные кадры с результатами этого поражения. Украинские власти официально заявляли о разрушении дорожного полотна моста и существенном повреждении проложенной там тепломагистрали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве.

    Американские СМИ назвали катастрофой перекрытие мостов в украинской столице из-за российских ударов.

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    7 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был направлен на предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

    Поражены объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в Одесской области уничтожены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры, а также морские суда, работавшие в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный.

    В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

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    6 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Представителей России за рубежом проинформировали об атаке на Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия проинформировала свои представительства при международных организациях об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 6 октября, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Представительства России при международных организациях проинформированы об атаке украинских беспилотников на московский регион, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Наши представители в международных организациях информированы о совершенных киевским режимом преступлениях на данном треке», – заявил Мирошник.

    По его словам, по мере поступления проверенной информации данные будут дополняться фотографиями и видеозаписями, пишет РИА «Новости».

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника к московскому региону летели 650 беспилотников, большинство из которых были сбиты на дальних подступах, 105 – на подлете к Москве.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что ночью ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек.

    При атаке беспилотников в Подмосковье повреждены жилые дома.

    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

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    7 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине благодаря своим усилиям, добавив, что это случится вне зависимости от мнения скептиков, которые в это не верят.

    «Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент  США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

    При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.


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    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

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    6 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Российские военные уничтожили грузовик с боеприпасами и дронами для ВСУ в ДНР

    Российские военные уничтожили грузовик с боеприпасами для ВСУ в Дружковке в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Дружковке в Донецкой народной республике российские операторы БПЛА уничтожили шведский грузовик Volvo, перевозивший дроны и боеприпасы для украинских войск, сообщил заместитель командира группы операторов БПЛА Южной группировки войск с позывным «Алтай».

    «Из недавнего был сожжен грузовик Volvo, который им Швеция недавно поставила. Я считаю, сжечь грузовик, который идет снабжать дружковский гарнизон противника дронами и боеприпасами, – это приоритетная жирная цель», – рассказал военный РИА «Новости».

    По его словам, украинские военные оснащают технику дополнительной защитой от российских кумулятивных дронов, что не позволяет маскировать ее под гражданскую. «Алтай» отметил, что российские военные также уничтожают нестандартные транспортные средства, используемые для военных задач.

    Источник добавил, что среднесуточный расход ударных дронов на один расчет составляет около 20 единиц. По его словам, суммарное количество используемых беспилотников достигает астрономических значений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось, что Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    В конце сентября российские войска поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    В августе военный эксперт сообщил о мародерстве ВСУ в домах в Дружковке.

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    6 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Главком ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами

    Драпатый создал параллельное управление беспилотными системами

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый решил создать в украинской армии новую структуру по управлению беспилотными системами, независимую от уже существующего подразделения, сообщили источники в российских силовых структурах.

    «В Сухопутных войсках ВСУ создали Управление беспилотных систем. Новое управление возглавил полковник Андрей Остапенко. Он будет отвечать за рекрутинг специалистов, развитие беспилотного направления Сухопутных войск и подготовку подчиненных подразделений», – рассказал источник ТАСС.

    Он добавил, что управление займется развитием беспилотных систем в линейных бригадах и армейских корпусах.

    Источник отметил, что аналогичные функции уже выполняют Силы беспилотных систем Украины под руководством Роберта Бровди, известного как Мадьяр.

    По информации силовиков, Драпатый не имеет контроля над Мадьяром, поэтому решил создать собственную структуру.

    В России против Роберта Бровди и Михаила Драпатого расследуются уголовные дела. Роберт Бровди заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию теракта против сотрудников Первого канала весной 2025 года, а также обвиняется в атаке на колледж в Старобельске. Михаил Драпатый находится в розыске с сентября 2023 года за обстрелы Донбасса, в результате которых пострадали 154 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе новый главком ВСУ Драпатый предпочитал бросать солдат в «мясные штурмы». В октябре команда Драпатого разработала  стратегию долгосрочного противостояния с Россией, однако депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал этот план забавным.

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    6 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный

    Минобороны: Российские военные поразили в порту Южный танкер с топливом для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины, поразив танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и судам, доставляющим военные грузы, сообщает Минобороны в своем канале Max.

    В результате атаки в порту Южный было поражено морское судно типа танкер, которое доставляло горюче-смазочные материалы для обеспечения Вооруженных сил Украины.

    Помимо этого, на стоянке техники в районе населенного пункта Маяки поражены грузовые автомобили, которые доставили на Украину военные грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили порты и сухогруз в Одесской области.

    В понедельник российские военные нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье ВС России уничтожили четыре сухогруза, перевозивших оружие для ВСУ.

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    6 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    При массированной атаке дронов ВСУ на ЛНР погибли четыре человека

    Пасечник: Четыре человека погибли при массированной атаке дронов на ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате массированной атаки беспилотников со стороны Украины на территорию Луганской народной республики погибли четыре человека, еще трое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Луганская Народная Республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. В результате ударов ВСУ были убиты четыре человека, еще трое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    В Сватовском муниципальном округе в результате удара по легковому автомобилю погиб водитель, а пассажир позже скончался от полученных травм. Еще один удар по гражданскому автомобилю привел к ранению 63-летнего мужчины.

    В Станично-Луганском округе удары пришлись по грузовым автомобилям, в результате чего погибли двое водителей. На автодороге Беловодск – Луганск ранение получил водитель грузовика, а в Рубежном пострадал мужчина после атаки на «Газель».

    Также удар был нанесен по рейсовому автобусу в Антрацитовском округе, пострадавших нет. В Лисичанске беспилотник прицельно ударил по территории больницы, повредив здание и автомобили, после чего начался пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС подверглись повторному удару, но успели укрыться.

    Пасечник отметил, что за сутки под огонь попали 12 муниципалитетов республики. А системами ПВО и силами мобильных огневых групп над регионом было уничтожено свыше 70 воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Пасечник сообщил о гибели трех человек в результате атак украинских беспилотников на ЛНР.

    В воскресенье при атаке ВСУ в ЛНР получил ранение водитель скорой помощи. В субботу жертвами атак украинских беспилотников в республике стали два человека.

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    6 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Артиллерия сорвала попытки прорыва малых групп ВСУ у водохранилища в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие успешно пресекают попытки украинских формирований прорвать оборону в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР, сообщил заместитель командира дивизиона 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Золотой.

    «Артиллерия в очередной раз доказывает свою стопроцентную эффективность. Мы работаем на системах 2С19 «Мста-С». Противник заходит малыми группами, но мы это все прекрасно видим с помощью наших «глаз», которые находятся в небе. Все попытки прорвать нашу оборону мы пресекаем», – заявил Золотой, передает ТАСС.

    Боец отметил, что артиллерия, беспилотные системы и перехватчики работают активно, не оставляя противнику шансов. Дивизион часто использует высокоточные боеприпасы, уничтожая бронетехнику с первого выстрела.

    Кроме того, группировка «Запад» наносит удары по местам дислокации ВСУ и пунктам управления беспилотниками. Несколько дней назад они уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман.

    В воскресенье российские войска разгромили украинский центр управления беспилотниками в республике.

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