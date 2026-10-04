Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Войска России разгромили украинский центр управления беспилотниками в ДНР
Бойцы шестой отдельной мотострелковой бригады успешно поразили под Краматорском командный узел украинских операторов беспилотников в ходе активных наступательных действий.
Успешную операцию на славянско-краматорском участке фронта провели специалисты беспилотных систем группировки войск «Юг», передает РИА «Новости». Вражеский объект был выявлен в процессе выполнения боевых задач.
Огневая поддержка со стороны наступающих сил позволила оперативно нанести удар по обнаруженной позиции противника. В Министерстве обороны России подтвердили высокую результативность проведенной атаки. «Точным попаданием цель была уничтожена», – говорится в официальном сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников обнаружили и уничтожили пункт управления тяжелыми дронами украинских войск.
Во вторник танк Т-80БВМ ликвидировал пункт управления дронами ВСУ под Добропольем.
Операторы дронов и артиллерийский расчет нанесли удар по пункту временной дислокации и управлению беспилотниками ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.