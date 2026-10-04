  • Новость часаСеверный мост в Киеве поврежден после взрыва
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 12:14 • Новости дня

    Войска России разгромили украинский центр управления беспилотниками в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы шестой отдельной мотострелковой бригады успешно поразили под Краматорском командный узел украинских операторов беспилотников в ходе активных наступательных действий.

    Успешную операцию на славянско-краматорском участке фронта провели специалисты беспилотных систем группировки войск «Юг», передает РИА «Новости». Вражеский объект был выявлен в процессе выполнения боевых задач.

    Огневая поддержка со стороны наступающих сил позволила оперативно нанести удар по обнаруженной позиции противника. В Министерстве обороны России подтвердили высокую результативность проведенной атаки. «Точным попаданием цель была уничтожена», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников обнаружили и уничтожили пункт управления тяжелыми дронами украинских войск.

    Во вторник танк Т-80БВМ ликвидировал пункт управления дронами ВСУ под Добропольем.

    Операторы дронов и артиллерийский расчет нанесли удар по пункту временной дислокации и управлению беспилотниками ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

    3 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве

    Карасин: Заявление МИД – это не угроза, а предупреждение дипломатам в Киеве

    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Никакой угрозы в заявлении МИД России нет, это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности, проще покинуть город и расположиться в других районах Украины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин о призыве МИД к иностранным дипломатам покинуть Киев.

    «Я бы не стал оценивать заявление МИД как объявление киевской инфраструктуры зоной тотального огневого поражения. Прежде всего мы беспокоимся о безопасности иностранных дипломатов и представителей, которые находятся на территории Украины, и особенно в Киеве», – пояснил Григорий Карасин, председатель комитета Совфеда по международным делам.

    По его словам, в последнее время российские воздушные удары действительно приходятся, в том числе и по Киеву, «поэтому проще покинуть город и расположиться в других районах Украины».

    «Это не наше решение – пусть решают соответствующие министерства иностранных дел и ведомства тех стран. Никакой угрозы в этом нет. Это указание на то, что нужно подумать о собственной безопасности», – подчеркнул сенатор.

    Что касается красных линий и статуса Киева как зоны дипломатической неприкосновенности, Карасин напомнил, что «красную линию первыми перешли не мы». «Эти линии неоднократно преодолевал украинский режим. Поэтому в наших рекомендациях нет никаких угроз – есть просто пожелание и стремление предотвратить возможные трудности, неловкости и жертвы. Именно так это и следует трактовать», – подытожил Карасин.

    Российское внешнеполитическое ведомство в субботу повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах. Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    В ведомстве напомнили, что эта рекомендация впервые была озвучена еще в мае. МИД отмечает, что аналогичные предупреждения своим гражданам регулярно выдавали и западные страны (США, Британия, члены ЕС), однако сейчас, на фоне активизации воздушных ударов по Киеву, риски для иностранцев кратно возросли.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве, в результате чего движение транспорта по нему было остановлено. Ранее на этой неделе российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    Эксперты сходятся во мнении, что Москва перешла к системному демонтажу опорной инфраструктуры украинской столицы. Удары по Южному и Северному мостам не просто парализовали внутреннюю жизнь мегаполиса, а перерезали ключевые узлы снабжения ВСУ.

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    3 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    @ Олег Тоцкий/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины, иностранцам и дипломатам следует покинуть страну, заявили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию.

    В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.

    Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Ранее два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    А в среду украинская сторона заявила о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    4 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Гросси объяснил отказ МАГАТЭ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Гендиректор МАГАТЭ Гросси объяснил отказ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, что агентство не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС ради сохранения беспристрастности.

    «Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность», – заявил Гросси, отвечая на вопрос о призывах России публично называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что требования назвать ответственных исходят не только от Москвы, но и от западных стран.

    Гросси признал, что позиция агентства может вызывать недовольство, но подчеркнул, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на своей технической миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС.

    В пятницу МАГАТЭ заявило о сохранении рисков для станции до прекращения огня на Украине.

    Гросси назвал атаки на Запорожскую АЭС и ее персонал неприемлемыми.

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    3 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Уничтожена украинская диверсионная группа в Сумской области

    ВС России уничтожили ДРГ и ее командира в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ликвидировали в Сумской области диверсионно-разведывательную группу 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вместе с командиром с позывным Габа, сообщили российские силовики.

    В силовых структурах сообщили, что в Сумской области уничтожена ДРГ 78-й ОДШБр ВСУ вместе с командиром Алексеем Донцовым с позывным Габа.

    Донцов участвовал в боях за Артемовск, а также в провальном для ВСУ «контрнаступе» в Запорожской области, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сотрудники ФСБ уничтожили украинскую ДРГ у Димитрова. Уничтоженная группа наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова. В январе российская ДРГ взяла в плен украинских военных на их позициях.

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    4 октября 2026, 04:06 • Новости дня
    NYT: Слова Кличко указали на конец периода безопасности в Киеве

    NYT: Слова Кличко говорят об окончании периода безопасности в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова мэра Киева Виталия Кличко о драматичной ситуации в городе и невозможности в нем больше жить так, как прежде доказывает переход Украины в новую стадию конфликта, пишет газета The New York Times.

    Издание приводит еще одну реплику киевского мэра, в которой он заявляет, что больше нельзя притворяться, будто в городе можно жить так, как жили в мирное время.

    «В словах Кличко отразилось чувство, которое в последние недели усилилось в столице Украины: относительная безопасность, которой Киев пользовался на протяжении большей части войны, о чем свидетельствовали переполненные кафе и маникюрные салоны, – закончилась», – говорится в статье The New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что теперь над городом круглосуточно кружат дроны, вызывая почти непрерывные сигналы воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. The Guardian указала, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

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    3 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Сержант Татарин назвал главные правила выживания в бою

    Командир Минниханов перечислил ключевые навыки для выживания на поле боя

    Сержант Татарин назвал главные правила выживания в бою
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин перечислил основные правила выживания на поле боя, отметив важность бдительности и внимательного отношения к окружающей обстановке.

    Командир отделения сбора и эвакуации раненых сержант Дмитрий Минниханов обучает новобранцев тактической медицине на полигоне, передает RT. В беседе с журналистами он раскрыл ключевые навыки для выживания в боевых условиях.

    «Бдительность, внимательность, смотреть под ноги, слушать обстановку вокруг… крутить головой на 360 градусов – как по горизонту, так и по вертикали. Опасность бывает отовсюду», – предупредил военный.

    Сержант также посоветовал молодым бойцам внимательно слушать наставления инструкторов во время занятий. Сам Дмитрий Минниханов удостоен медали Суворова и медали «За спасение погибавших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тактическая медицина в зоне спецоперации вышла на принципиально новый уровень.

    Медицинские инструкторы называют навыки самопомощи обязательной базой для всех военнослужащих.

    При обучении бойцов специалисты делают наибольший упор на спасение жизни в первые секунды после ранения.

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    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Эксперт: Потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

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    3 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    На Украине заявили о работе в Киеве российских ретрансляторов для «Гераней»

    Советник Зеленского Бескрестнов: В Киеве работают ретрансляторы для «Гераней»

    На Украине заявили о работе в Киеве российских ретрансляторов для «Гераней»
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов, заявил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов.

    По словам Бескрестнова, в украинской столице может находиться от одного до трех таких устройств, и обнаружить их сложно, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Пока существует онлайн-управление «Геранями», под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО», – заявил Бескрестнов.

    Он отметил, что полностью закрыть город средствами радиоэлектронной борьбы при работающих ретрансляторах невозможно. Точное поражение опор или вант моста требует стабильного управления беспилотником вплоть до момента удара, что подтверждает версию о наличии ретрансляторов, добавил советник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве.

    В пятницу сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

    В среду на Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по линиям электропередачи.

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    3 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
    Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, доставившему на Украину военное имущество, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, используемым в интересах украинской армии, сообщило Минобороны в Max.

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в порту Одессы было поражено судно типа «сухогруз», на борту которого находилось доставленное на Украину военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило, что за неделю армия России поразила 17 сухогрузов, перевозивших оружие для ВСУ.

    В среду российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

    В минувший вторник БПЛА также поразил сухогруз с военным имуществом для украинской армии.

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    3 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 244 украинских беспилотника

    Силы ПВО перехватили 244 беспилотника ВСУ над российскими регионами за день

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотных летательных аппарата над 11 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны.

    С 8:00 до 20:00 мск российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 244 украинских дрона самолетного типа, сообщает Министерство обороны в Max.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Крымом, Адыгеей и Краснодарским краем.

    Кроме того, аппараты ВСУ были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники России сбили гексакоптеры ВСУ на Добропольском направлении.

    В пятницу атака беспилотников ВСУ оставила без света часть населенных пунктов Крыма.

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    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

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    3 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о запрете ВСУ общаться с жителями Краматорска

    Пленный рассказал о запрете командования ВСУ контактировать с жителями Краматорска

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины запрещало военнослужащим общаться с мирным населением Краматорска из-за крайне враждебного отношения жителей города, сообщил военнопленный Виталий Мосин.

    По словам пленного, командиры предупреждали личный состав об опасности контактов с местными жителями.

    «Заехали в Краматорск. Приехал к нам ротный, говорит: «Пацаны, я предупреждаю вас, что с местным населением не общайтесь, не заходите в гости, ни здравствуйте, ни до свидания… Ты с ним будешь разговаривать нормально, он тебе будет в лицо улыбаться. Ты развернешься – он тебе в спину нож засунет. Так что я вам запрещаю даже с ними здороваться», – заявил Мосин на видео, опубликованном Минобороны.

    Командование объясняло запрет тем, что за внешней вежливостью скрывается глубокая ненависть к ВСУ и готовность жителей Краматорска пойти на радикальные действия против украинских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Доброполья усложнит снабжение ВСУ в Краматорске.

    В середине сентября российские военные уничтожили 10 роботов ВСУ под Краматорском.

    В начале того же месяца в результате удара по мосту в Краматорске погиб высокопоставленный украинский командир.

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    3 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Донецк и Макеевка частично остались без света после атаки ВСУ

    Несколько районов Донецка и Макеевки обесточены после ночных ударов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщил об обесточивании нескольких районов Донецка и Макеевки в результате ночных ударов украинских войск по энергообъектам республики.

    Украинские войска нанесли ночные удары по энергетическим объектам Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В результате атаки были обесточены несколько районов Донецка и Макеевки, пострадала местная инфраструктура.

    «В течение прошедшей ночи противник в очередной раз атаковал наши энергетические объекты. К сожалению, есть повреждения инфраструктуры: обесточены несколько районов Донецка и Макеевки», – сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

    По словам главы правительства, специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий обстрелов. Власти планируют в течение дня максимально восстановить электроснабжение абонентов и насосных станций, чтобы обеспечить подачу воды жителям по графику. К восстановительным работам привлечены дополнительные аварийные бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти ДНР подключили объекты водоснабжения к альтернативным источникам после атаки ВСУ.

    Правительство республики ввело графики отключения электричества для защиты оборудования от серьезных аварий.

    Энергетики восстановили подачу света почти полумиллиону обесточенных жителей Донецка и Макеевки.

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    4 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    «Герани» поразили дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске
    «Герани» поразили дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России сообщило об успешном поражении логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе с помощью беспилотников «Герань».

    Минобороны сообщило в Max о поражении логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе с помощью беспилотников «Герань».

    Военное ведомство также показало кадры нанесения ударов. В описании к записи подтверждается применение летательных аппаратов этого типа по указанным объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для украинских войск в Одессе.

    В пятницу новые беспилотники «Герань» атаковали стратегический мост через Днепр.

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    3 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Украинские военные попытались изолировать жителей Алешек дронами и минами

    ВСУ применили дроны и мины для изоляции мирного населения Алешек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины при помощи дистанционного минирования и FPV-дронов совершают попытки изолировать мирное население Алешек Херсонской области, сообщил военнослужащий роты беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Алик.

    Вооруженные силы Украины применяют дистанционное минирование и дроны для изоляции мирных жителей Алешек в Херсонской области, передает ТАСС. Военнослужащий роты беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Алик сообщил, что украинские военные препятствуют выводу людей и доставке гуманитарной помощи.

    «Сейчас в Алешках противник всячески акцентирует свое внимание на передвижении гражданских лиц. Пытается не допустить как вывода, так и подвоза к ним той же гуманитарной помощи, продуктов. Минируют данную территорию, очень сильно акцентируются именно на гражданских целях. Пытаются изолировать мирное население на данном участке», – рассказал военный.

    По словам бойца, для ударов по городу украинские подразделения применяют FPV-дроны на оптоволокне и октокоптеры R-18, известные как «Баба-яга». Российские перехватчики регулярно обнаруживают и уничтожают эту технику.

    Чаще всего атаки ведутся из поселка Антоновка, расположенного на правом берегу Днепра. Российские силы ежедневно выявляют и ликвидируют пункты запуска украинских беспилотников вблизи линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создания «Бучи 2.0» из гуманитарной ситуации в Алешках.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал ложью заявления Киева о положении дел в этом городе.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Шведы готовят западню для Балтийского флота

    Шведское военное командование заявляет, что за несколько дней Готланд может превратиться в платформу для наступательных операций. После вступления Швеции в НАТО остров стал одним из ключевых элементов военной инфраструктуры альянса на Балтике, а размещаемые там силы и вооружения могут использоваться для ограничения свободы маневра российского флота. Чем Россия способна нейтрализовать наступательный потенциал Готланда? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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