Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».0 комментариев
ВС России поразили пункт управления тяжелыми дронами ВСУ
Российские операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили пункт управления тяжелыми дронами украинских войск и склад боеприпасов, сообщило Минобороны.
Российские военные обнаружили и разнесли вражеский пункт управления тяжелыми беспилотниками типа R-18, а также склад боеприпасов, указало ведомство в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские дроны на оптоволокне сожгли технику ВСУ в ДНР. В четверг ударный беспилотник «Молния-2» уничтожил склад боеприпасов украинских войск.
Во вторник танк Т-80БВМ ликвидировал пункт управления дронами ВСУ под Добропольем.