  • Новость часаВойска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
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    На примирение Африки и Европы арабы бросили женщину
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    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    1 октября 2026, 08:10 • Новости дня

    Ударный дрон «Молния-2» уничтожил склад боеприпасов ВСУ

    Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно поразили склад боеприпасов для украинских беспилотников в Сумской области, задействовав ударный дрон «Молния-2».

    Бойцы группировки войск «Север» с помощью ударного беспилотника «Молния-2» поразили вражеский склад боеприпасов в Сумской области, передает РИА «Новости».

    «Расчетом разведывательного БПЛА Zala по характерным признакам был обнаружен склад боеприпасов для беспилотников ВСУ в Сумской области», – рассказал командир роты БПЛА с позывным Буксир.

    По словам военнослужащего, координаты цели оперативно передали на командный пункт. Для уничтожения объекта задействовали расчет дрона «Молния-2», который успешно достиг района и ликвидировал боекомплект противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» нарастила интенсивность ударов по украинским позициям в Сумской области.

    Беспилотники «Молния-2» поразили восемь укреплений противника на сумском направлении.

    Дрон «Молния» преодолел рекордные 120 км до цели.

    30 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Россия при ударах по опорам высоковольтных линий электропередачи использовала реактивный беспилотник с боезарядом кумулятивно-режущего действия, сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов (Флеш).

    Такой боезаряд предназначен специально для разрушения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов, пишет «Страна.ua». Он якобы состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных поражающих модулей.

    Бескрестнов предположил, что российская сторона планирует продолжить атаки на ключевые линии электропередачи. В среду днем появились видео разрушения ЛЭП в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что массированные удары по энергообъектам Киевской области наносятся с целью нарушить энергоснабжение объектов ВПК в украинской столице.

    Видео ударов по ЛЭП под Киевом смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России поразили коммуникационный центр «Де Ново» в Киеве, энергетические объекты в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.

    В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.

    В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.

    Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».

    До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.

    В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.

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    30 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создать «Бучу 2.0» из тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.

    Захарова подчеркнула, что Киев намеренно развивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках. «Они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, «Бучу 2.0», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинская сторона обвиняет Россию в проблемах города и требует вмешательства международных организаций. При этом Киев умалчивает о том, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации.

    Мария Захарова напомнила, что 1 сентября украинские дроны атаковали колонну волонтеров. Они везли в Алешки 10 т продуктов и медикаментов. Дипломат добавила, что для Владимира Зеленского жизни людей, которых он называет своими, ничего не значат.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о попытках Киева обвинить Москву в страданиях мирных жителей Алешек.

    Мирошник назвал чудовищной ложью слова главы украинского внешнеполитического ведомства о ситуации в городе.

    Украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому населенному пункту.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку

    Российские войска освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

    ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В кольце окружения в Харьковской области освобожден населенный пункт Шабельное, также подразделениями группировки «Север» взято под контроль Толстодубово в Сумской области, а группировка «Восток» освободила Егоровку в Запорожской области.

    Об освобождении трех населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В ходе наступления в кольце окружения освобождено Шабельное, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области взято под контроль Толстодубово.

    Нанесено огневое поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Турьи, Ровного, Бояро-Лежачей, Вакаловщины и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Никольского в Запорожской области, Чаплино, Малиновки, Демурино и Коломийцей в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Березовки, Осиново и Изюмского в Харьковской области, Волчьего Яра, Пришиба и Маяков в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Анклав».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты рядом с Краматорском, Дружковкой, Семеновкой, Николаевкой, Василевской Пустошью и Высокоивановкой в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 195 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и нацгвардии у Чугуево в Днепропетровской области, Белозерского, Старорайского, Лидино и Роганского в ДНР.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжали наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города. За сутки освобождены 164 здания, уничтожены до 35 боевиков ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

    Днем ранее они освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    А до этого армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

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    1 октября 2026, 03:05 • Новости дня
    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска за сентябрь освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО, больше половины из них находятся в Харьковской области, следует из данных Минобороны России.

    По подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, наибольший вклад внесла группировка войск «Север» – на нее пришлось 30 населенных пунктов, или около 57% от общего числа освобожденных за месяц территорий.

    Группировка «Центр» освободила девять населенных пунктов, «Восток» – шесть, «Южная» – четыре, «Днепр» – два, а «Запад» – один.

    Более половины всех перешедших под контроль российской армии населенных пунктов расположены в Харьковской области – 27 из 52.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    Российские военные продолжают бои за четыре пункта в зоне окружения в Харьковской области.

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    30 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Депутаты Госдумы аплодисментами встретили слова Путина о героях спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госдумы отметил подвиг ополченцев Донбасса 2014 года и участников специальной военной операции, вставших на защиту страны.

    Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва. Он отметил, что избиратели доверили депутатам представлять их интересы.

    «Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно четыре года назад Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Вернулись в состав большой России», – передает слова Путина РИА «Новости». Парламентарии встретили заявление президента аплодисментами.

    Глава государства упомянул заслуги бойцов во время выступления, посвященного Дню воссоединения исторических регионов с Россией, передает ТАСС.

    «Подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа», – упомянул глава государства, говоря о Дне воссоединения исторических регионов с Россией.

    Слова Путина о вставших на защиту Родины и народа героях вызвали аплодисменты со стороны парламентариев.

    Ранее Владимир Путин заявил об усилении Госдумы ветеранами спецоперации. Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    30 сентября 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России продолжили бои за четыре пункта в зоне окружения в Харьковской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, отметили в Минобороны.

    В данный момент ведутся бои за Грачевку, Нестерное, Рубленое и Резниково в Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются около Нефедовки, Николаевки и Хатнего Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    За минувшие сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное.

    Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Дергачей и Зарожного, отчитались в Минобороны.

    Отметим, за последние сутки ВС России освободили харьковское Шабельное.

    Накануне Минобороны сообщило о боях за пять населенных пунктов в кольце окружения.

    За предыдущие сутки российские войска освободили харьковскую Крейдянку.

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    30 сентября 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, местам хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS и 768 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 248 344 беспилотника, 672 ЗРК, 31 079 танков и других бронемашин, 1783 боевые машины РСЗО, 36 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 73 244 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в среду сообщалось что ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

    Накануне вечером БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ. В тот же день ВС России поразили объекты энергетики ВСУ.

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    30 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Сальдо заявил о провале попытки ВСУ омрачить праздник

    Сальдо: Атака дронов ВСУ не омрачила День воссоединения с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массированная атака украинских беспилотников была намеренно приурочена ко Дню воссоединения региона с Россией.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Mах прокомментировал недавнюю атаку беспилотников. Он отметил, что украинская сторона намеренно выбрала дату массированного удара, чтобы испортить праздник воссоединения региона с Россией.

    «Дату для этой атаки выбрали неслучайно. Сегодня четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией. Враг хотел омрачить наш праздник, запугать людей, заставить их усомниться в выборе, который они сделали в 2022 году. Не получилось и не получится», – написал глава региона.

    Политик также выразил благодарность военным и экстренным службам, которые защищали небо и ликвидировали последствия ударов. Он добавил, что десяти пострадавшим при атаке мирным жителям окажут всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал духовную стойкость жителей главным достижением региона.

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    30 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс

    Пушилин назвал бои у Славянска, Краматорска и Орехова решающими

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Битва у Славянска, Краматорска и Орехова является решающей в освобождении Донбасса от ВСУ, написал глава ДНР Денис Пушилин в Мах.

    Глава ДНР Денис Пушилин в Mах назвал боевые действия в районах Славянска, Краматорска и Орехова определяющими для исхода спецоперации.

    Политик подчеркнул масштаб происходящих событий. «Прямо сейчас на полях близ Славянска, Краматорска, Орехова разворачивается решающая битва за Донбасс. В прямом смысле слова – битва за будущее», – заявил руководитель республики.

    Эти столкновения имеют ключевое значение для полного освобождения Донбасса от Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную подошли к Славянску и Краматорску.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона.

    Глава ДНР Денис Пушилин назвал предстоящее освобождение Славянска непростой задачей.

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    30 сентября 2026, 20:21 • Новости дня
    При атаках ВСУ в Белгородской области ранены четыре человека

    При атаках ВСУ в двух округах Белгородской области ранены четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак со стороны украинских войск в двух округах Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя, которым потребовалась медицинская помощь, сообщил оперштаб Белгородской области.

    Четыре человека пострадали в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области из-за нападений со стороны вооруженных сил Украины, сообщает оперштаб региона.

    «Во время атак со стороны ВСУ пострадали четыре человека. В селе Тулянка Валуйского округа дрон атаковал «Газель». Две женщины самостоятельно обратились в Валуйскую ЦРБ. У одной диагностировали слепые осколочные ранения кисти и коленного сустава, у другой – минно-взрывную травму. После оказания помощи отпущены домой», – сообщили местные власти.

    Кроме того, в городе Шебекино в результате детонации взрывного устройства мужчина получил слепые осколочные ранения живота и ноги, а женщина – осколочные ранения ног. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь в местной больнице.

    Кроме того, в селе Никольское Белгородского округа беспилотник нанёс удар по предприятию – в здании цеха пробита кровля. А в городе Грайворон в результате удара дрона разбит автомобиль.

    Ранее в Шебекинском округе Белгородской области два человека получили ранения из-за ударов украинских беспилотников.

    За два дня до этого при атаке дронов на регион погиб один мирный житель.

    В начале сентября от массированных ударов ВСУ по восьми муниципалитетам области пострадали шесть человек.

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    30 сентября 2026, 08:39 • Новости дня
    Российские военные уничтожили базу украинских рейнджеров под Харьковом

    В Харьковской области ракетным ударом уничтожен пункт дислокации украинских ССО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины уничтожен в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики нанесли точный ракетный удар по Харьковской области, передает ТАСС. В результате атаки был поражен пункт дислокации украинских военнослужащих.

    «В результате точного ракетного удара в районе населенного пункта Ивановка Чугуевского района Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка ССО Украины», – сообщил источник агентства.

    Собеседник также добавил, что в ходе удара подтверждены потери среди сержантского состава украинского подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины Павла Антоненко.

    Авиация разгромила крупное скопление украинских штурмовиков в Харьковской области.

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