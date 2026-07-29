Российский беспилотник «Молния» пролетел 120 километров и поразил пикап ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, беспилотник «Молния» прошел по маршруту порядка 120 километров и в конце полета поразил пикап Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

«Рекорд был установлен нами на 120 километров – на «Молнии» пролетели. Естественно, не по прямой, а с учетом обхода зон РЭБ и так далее. Посчитали трек – порядка 120 километров, и то на конечной стадии попали в пикап, не просто так полетели», – рассказал «Апостол».

Он уточнил, что полет строился с огибанием зон действия средств радиоэлектронной борьбы и с учетом особенностей рельефа местности. «Апостол» добавил, что на этапе испытаний «Молнии» российские военнослужащие уже выполняли вылеты в направлении аэродрома в Краматорске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет ударного аппарата «Молния-2» уничтожил опорный пункт украинских войск на Днепропетровском направлении с применением термобарического боеприпаса.

За минувшую неделю беспилотники «Молния» группировки «Север» поразили восемь украинских укреплений в Сумской области, служивших центрами управления беспилотной авиацией.

Беспилотник «Молния-2» способен нести до восьми килограммов взрывчатки и применять этот боезапас против защищенных объектов.