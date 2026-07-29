Дроны в Пермском крае атаковали завод

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал Махонин в Max.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а угрозы безопасности для местных жителей нет. Ранее, утром в среду, в крае вводился режим «Беспилотная опасность», который действовал около трех часов.

В конце мая силы ПВО сбили украинские дроны над одним из промышленных предприятий региона.

Несколькими неделями ранее власти эвакуировали сотрудников местных промышленных площадок из-за атаки беспилотников.

В апреле Махонин сообщал об отсутствии разрушений инфраструктуры после очередного прилета БПЛА.