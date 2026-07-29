Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
Дроны в Пермском крае атаковали завод
В Пермском крае промышленное предприятие подверглось нападению беспилотных летательных аппаратов, удар отражен, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал Махонин в Max.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а угрозы безопасности для местных жителей нет. Ранее, утром в среду, в крае вводился режим «Беспилотная опасность», который действовал около трех часов.
В конце мая силы ПВО сбили украинские дроны над одним из промышленных предприятий региона.
Несколькими неделями ранее власти эвакуировали сотрудников местных промышленных площадок из-за атаки беспилотников.
В апреле Махонин сообщал об отсутствии разрушений инфраструктуры после очередного прилета БПЛА.