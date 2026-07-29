Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Лавров сообщил о нешуточной ситуации из-за ополчившегося на Россию Запада
Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку как нешуточную, указав на консолидацию западного мира против Российской Федерации.
Лавров обратил внимание на серьезность текущей международной обстановки, подчеркнув объединение западных стран против Москвы, передает ТАСС.
«Сейчас, когда они опять заговорили о «стратегическом поражении», когда они поддерживают активно наших этих релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации, они уже этого абсолютно не скрывают», – сказал Лавров. Министр добавил, что важно осознавать серьезность ситуации, которую президент не скрывает.
Кроме того, Лавров отметил, что международное сообщество пристально наблюдает за развитием украинского кризиса. По словам министра, мир с замиранием сердца следит за исходом конфликта, который был навязан России Западом и стал причиной начала специальной военной операции.
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО.
Весной министр заявил о фактическом объявлении войны России со стороны западных государств.
До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке Североатлантического альянса к прямому вооруженному конфликту.