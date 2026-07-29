Tекст: Вера Басилая

Лавров обратил внимание на серьезность текущей международной обстановки, подчеркнув объединение западных стран против Москвы, передает ТАСС.

«Сейчас, когда они опять заговорили о «стратегическом поражении», когда они поддерживают активно наших этих релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации, они уже этого абсолютно не скрывают», – сказал Лавров. Министр добавил, что важно осознавать серьезность ситуации, которую президент не скрывает.

Кроме того, Лавров отметил, что международное сообщество пристально наблюдает за развитием украинского кризиса. По словам министра, мир с замиранием сердца следит за исходом конфликта, который был навязан России Западом и стал причиной начала специальной военной операции.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО.

Весной министр заявил о фактическом объявлении войны России со стороны западных государств.

До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке Североатлантического альянса к прямому вооруженному конфликту.