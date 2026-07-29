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Северный олень умер в Челябинском зоопарке из-за жары
В Челябинском зоопарке из-за продолжительной жары умер северный олень Байкит.
Как пояснили в зоопарке, трагедия произошла на фоне многодневной жары с температурой воздуха до 32–35 градусов без ветра, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится: «Такая жара, к сожалению, не прошла для нас бесследно. Пал самец северного оленя Байкит. Плоховато ему стало еще в середине прошлой недели».
Сотрудники уточнили, что ветеринары и зоологи несколько дней пытались спасти животное: перевели его в тень, регулярно проливали вольер водой для охлаждения и поддерживали медикаментозно, однако терапия не дала результата.
По итогам вскрытия установлено, что причиной смерти стали коронарная недостаточность, легочная недостаточность и атония кишечника – состояния, которые могут возникнуть при воздействии высоких температур и перегреве.
В зоопарке напомнили, что Байкит приехал сюда совсем юным, сначала гулял по территории с мамой Галей, затем возмужал и стал отцом восьми детенышей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Александра Чихринова предупредила об опасности летней жары для домашних животных из-за их более быстрого перегрева по сравнению с людьми.