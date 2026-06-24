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Эксперт рассказала об опасности летней жары для домашних животных
Эксперт Чихринова рассказала об опасности летней жары для домашних животных
Жаркая погода представляет серьезную угрозу для питомцев, поскольку они перегреваются значительно быстрее людей и нуждаются в особом уходе, рассказала эксперт Александра Чихринова.
Для домашних животных летняя жара может оказаться крайне опасной, так как они не всегда способны самостоятельно найти прохладное место в доме, уточнила Чихринова. Эксперт пояснила, что питомцы испытывают трудности с терморегуляцией, передает Газета.Ru.
«Домашние животные регулируют температуру тела хуже, чем люди. Например, собаки практически не потеют и охлаждаются в основном за счет дыхания, поэтому при высокой температуре перегрев наступает быстрее. Проблема усугубляется, когда питомец остается один», – отметила Чихринова.
По ее словам, закрытое помещение под солнцем может нагреться сильнее улицы, что грозит животному обезвоживанием, тепловым ударом и повреждением внутренних органов.
Специалист посоветовала ограничить попадание прямых солнечных лучей в комнаты с помощью плотных штор, жалюзи или специальных пленок. Особенно важно закрывать окна на южной и западной сторонах. Для охлаждения помещения подойдут кондиционер, настроенный на 24–26 градусов, и вентилятор.
Перед уходом из дома рекомендуется проветрить квартиру, а затем закрыть окна и шторы. Питомцу необходимо обеспечить доступ к нескольким комнатам с разной температурой и оставить несколько мисок со свежей водой. Также важно убрать нагревающиеся предметы и закрыть доступ к застекленным балконам и лоджиям, которые сильно раскаляются на солнце.
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