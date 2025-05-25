Москвичам посоветовали избегать жары на улице

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Москвы призвали жителей города избегать длительного пребывания на улице из-за жары, температура воздуха в воскресенье превысит 30 градусов, передает РИА «Новости». В Telegram-канале комплекса городского хозяйства отмечается: «По прогнозам синоптиков, сегодня в столице очень жарко – столбики термометров покажут выше плюс 30 градусов. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду».

Горожанам советуют ограничить физическую активность, пить от полутора до двух литров воды в сутки, отказаться от жирной, сладкой и острой пищи, а также увеличить количество овощей и фруктов в рационе. Рекомендуется использовать кондиционер в диапазоне +23...+27 градусов, чтобы избежать резких перепадов температуры.

Кроме того, ведомство советует носить светлую и просторную одежду из натуральных тканей и обязательно использовать головной убор при выходе на улицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой выше климатической нормы и без осадков, такая погода продержится до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла 15,5 градуса, что означает наступление метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето будет немного теплее обычного с небольшим дефицитом осадков.