Вильфанд рассказал, как долго продержится в Москве летняя погода

Вильфанд: Летняя температура воздуха продержится в Москве до конца месяца

Tекст: Ирма Каплан

Температура в Москве останется на уровне 25–28 градусов тепла до конца месяца, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, летняя погода в Москву пришла всерьез и надолго.

«К востоку сформировался «стационарный» антициклон, так называемый блок на перемещение воздушных масс с насыщенной влагой. А к западу от Московского региона действует хорошо выраженный циклон. Это означает, что Москва в течение длительного времени будет находиться в теплой части блокирующего антициклона», – объяснил метеоролог.

По словам Вильфанда, за счет вышеописанных условий, ночные и дневные температуры в городе будут высокими.

Ночные температуры будут держаться на уровне 13–15 градусов тепла, в центре города – до плюс 18 градусов. Дневные температуры достигнут 26–28 градусов, что характерно для начала июля. Осадков в ближайшее время не ожидается, уточнил синоптик.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета, это произошло на четыре дня раньше обычного.