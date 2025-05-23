Синоптики объявили о наступлении метеорологического лета в Москве

Метеорологическое лето пришло в Москву на четыре дня раньше нормы

Tекст: Мария Иванова

Метеорологическое лето наступило в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в четверг минимальная температура ночью составила плюс 6,2 градуса, но к вечеру температура воздуха поднялась выше плюс 23 градусов.

Леус отметил: «Вчера в Москве стартовало метеорологическое лето. Несмотря на прохладное начало вчерашнего дня, а ночной минимум в столице по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ составил всего плюс 6,2 градуса, далее воздушные массы активно прогревались, и ближе к вечеру температура превысила отметку в плюс 23 градуса».

Среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,5 градуса, что соответствует критериям наступления метеорологического лета. Сезон начался на четыре дня раньше обычного срока, который приходится на 3 июня.

Накануне синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето будет немного теплее обычного с небольшим дефицитом осадков.

Ранее эксперты отмечали, что летом 2025 года температура воздуха по всей территории России окажется выше нормы на два-три градуса, а в ряде регионов возможна засуха и сокращение осадков.

Между тем апрель 2025 года вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений.