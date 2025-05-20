Апрель вошел в пятерку самых теплых месяцев за историю наблюдений

Апрель 2025 года вошел в пятерку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России

Tекст: Денис Тельманов

Апрель в России вошел в первую пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что в Якутии апрель стал самым теплым за все время наблюдений, несмотря на то, что среднемесячная температура по стране оставалась отрицательной.

В Москве средняя температура апреля составила плюс 8,8 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы. Особенно высокие показатели зафиксировали на юге Сибири, где в отдельных районах температура превышала 30 градусов. «Это действительно что-то невероятное, чтобы в апреле была июльская погода во многих регионах», – заявил Вильфанд.

На европейской территории России в первые дни месяца было зафиксировано множество суточных температурных рекордов, в ряде населенных пунктов температура доходила до 25 градусов тепла. По словам Вильфанда, апрель отличился резкими перепадами – погода была либо очень холодной, либо крайне теплой.

На азиатской части страны температура превышала норму на 2–6 градусов, а в европейских регионах – на 1–2 градуса. В Хабаровском крае, Чукотке и на Камчатке также отмечено аномальное потепление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до плюс 18, что соответствует обычным климатическим показателям для середины мая.

В начале следующей недели жителей Центральной России ожидает похолодание с дневной температурой не выше плюс 17 и сильные дожди.

Температурные показатели июня в Москве могут превысить многолетнюю норму более чем на один градус, что создаст предпосылки для жаркого начала лета.