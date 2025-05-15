Синоптики спрогнозировали возвращение майского тепла в Москву

Синоптик сообщил о возвращении температуры в Москве к климатической норме

Tекст: Мария Иванова

Облачная погода с прояснениями и температура воздуха до плюс 18 градусов ожидается в Москве в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. Он отметил, что столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона, который вытянулся с юга, в то время как с востока и запада его будут сжимать циклонические вихри.

В Москве существенных осадков не ожидается, а в области местами возможны небольшие дожди. По словам Леуса, после продолжительного периода температура возвращается к климатической норме: в столице плюс 16 – плюс 18, а по области плюс 14 – плюс 19 градусов.

Синоптик также сообщил, что ветер будет южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти, и к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы для этого времени года.

Напомним, накануне в отдельных районах Московской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков в ночь на 15 мая.

При этом синоптики сообщали, что с пятницы в Московском регионе ожидается до плюс 20 градусов, а ночные заморозки прекратятся.