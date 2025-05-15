Синоптик рассказал, когда в Москву вернется майская погода

Вильфанд сообщил о возвращении температуры в Москве к майской норме

Tекст: Ирма Каплан

Температура в Москве и области с пятницы вернется к климатической норме мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже можно будет о заморозках забыть: ночные температуры составят плюс 8-10 градусов. Днем прогнозируется плюс 17-19 градусов, по области – до 20 тепла», – передает его слова ТАСС.

Такой температурный фон сохранится до понедельника включительно, хотя погода будет разниться.

Метеоролог уточнил, что в пятницу ожидаются кратковременные дожди с грозой, при которой ветер усилится до 16 м/с. В субботу погода будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные осадки. В воскресенье будет облачная и дождливая погода с выпадением не менее 5 мм осадков.

Согласно предварительным расчетам, со вторника, 20 мая, возможно снижение температуры на 2-3 градуса, уточнил Вильфанд.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, минимальные показатели температуры в столице в ночь на 13 мая достигли минус 1,8 градуса в Новой Москве, а на ВДНХ было плюс 0,7, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.