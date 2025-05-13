В Москве минувшей ночью отметили заморозки

Tекст: Мария Иванова

Заморозки были зафиксированы в Москве минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,8 градуса, передает РИА «Новости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что на основной метеостанции ВДНХ температура не опускалась ниже плюс 0,7 градуса, однако на других станциях мегаполиса был отмечен более значительный холод: в Бутово до минус 1,2 градуса, а в Новой Москве до минус 1,8 градуса.

По словам Леуса, в ближайшую ночь столичный регион избежит заморозков, поскольку плотные дождевые облака защитят город и область от дальнейшего выхолаживания. Он пояснил, что южный циклон принесет в Москву и область обширные дожди, которые начнутся после полудня и в отдельных районах могут составить до четверти месячной нормы осадков.

Температурный фон останется ниже средних значений: в Москве +8…+10 градусов, по области +7…+12 градусов. Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В среду прогнозируются местами небольшие дожди. Ночью температура составит +4…+6 градусов, днем потеплеет до +11…+13 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале недели в столице ожидается резкое похолодание и обильные осадки, температура опустится на 10 градусов ниже нормы.

Накнуне синоптики предупреждали, что москвичей ждет облачная погода с кратковременным дождем и максимальной температурой до 11 градусов тепла.